OD SAD I DISLAJKAMO: Facebook uvodi i ‘palac dolje’ oznaku

Facebook napokon daje korisnicima priliku i da negativno ocijene sadržaj nečje poruke.

Neki su korisnici već dobili dislike gumb s ‘palac dolje’ emojiem na svome Facebook Massengeru, piše Interesting Engineering.

“Uvijek testiramo nove načine na koje bi učinili Messenger zabavnijim i jednostavnijim. Ovo je mali test u kojem omogućujemo ljudima da dijele emoji koji najbolje predstavlja njihove osjećaje”, potvrdili su iz Facebooka.

Od novih, detaljnijih reakcija koje su se prošle godine pojavile na News Feedu kako bi nadomjestile jednostavan (i ponekad neprikladan) like najpopularniji emoji je srce. Facebook kaže kako se do sada koristio preko 300 milijardi puta.

Dislike emoji za sada je ograničen samo na Messenger, no ima li šanse da se pojavi i na Facebookovom News Feedu?

Facebook već dugo oklijeva staviti ‘dislike’ na svoju glavnu platformu, i to unatoč tome što je to najviše tražena opcija za reakcije. Naime, boji se kako bi to moglo stvoriti previše negativnosti.