NOVE PROMJENE: Instagram vam je upravo dao razlog da izbrišete njihovu aplikaciju sa svog mobitela

Hoćete li ovo i vas nagnati na do sad nezamisliv potez – brisanje Instagram aplikacije?

Zbog nove nadogradnje mobilne verzije Instagramove web stranice, mnogi bi mogli sa svom mobitela izbrisati njihovu aplikaciju. Najveća promjena koja dolazi s novog nadogradnjom je mogućnost objavljivanja fotografija na mobilnoj verziji Instagrama, što se do sad moglo napraviti jedino putem aplikacije.

Mobilna verzija do sada je služila samo za pregled objava, lajkanje, followanje i provjeru notifikacija. No, sada se to mijenja.

Zahvaljujući novoj opciji objave fotografija putem mobilne verzije Instagram.coma, vlasnici mobitela koji stalno muku muče s premalo prostora u memoriji uređaja mogli bi obrisati aplikaciju i početi se služiti mobilnom verzijom.



Osim uštede prostora u memoriji, brisanje aplikacije moglo bi vam i znatno produžiti trajanje baterije s budući da je Instagram četvrta po redu aplikacija s obzirom na potrošnju baterije. Više baterije od Instagrama troše samo Facebook, Google Maps i Messenger.

No, unatoč nadogradnji, mobilna verzija i dalje nema dostupne popularne filtere, a nije moguća ni objava videa.