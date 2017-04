NE TRAŽITE DALJE: Sve šifre za GTA San Andreas na jednom mjestu

Najprodavanija igra za PS2 svih vremena GTA San Andreas je izašla u listopadu 2004., a nakon toga za Xbox i Microsoft Windows (PC) 2005 godine. GTA San Andreas za mnoge je ljubitelje ovog serijala nadraži nastavak. Iako je prošlo mnogo vremena od izlaska igre, ona je i danas vrlo popularna kod mnogih igrača.

Kako bi vam igra bila još zabavnija, donosimo vam sve šifre za GTA San Andreas na jednom mjestu. Da bi se kod aktivirao utipkajte ga dok ste u igri ili u izborniku. Možete koristiti više kodova istovremeno. Nakon što unesete kod najbolje bi bilo da se vratite u igru i provjerite je li dao rezultat.

Kada koristite šifre za GTA San Andreas ne preporučujemo da spremite igru sa spremljenom šifrom. Postoji mogućnost da će doći do promjene u statistici i to će utjecati na vašu igru.

Šifre za igrača (Player)

LXGIWYL – Oružje set 1

PROFESSIONALSKIT -Oružje set 2

UZUMYMW – Oružje set 3

HESOYAM – Zdravlje i Oklop (pancir) +$250000

FULLCLIP – Neograničena municija

BAGUVIX – Imunitet od udaraca

ANOSEONGLASS – Adrenalinski mode

GOODBYECRUELWORLD – Samoubojstvo

TURNDOWNTHEHEAT – Niži nivo potjere policije (Manje policije)

TURNUPTHEHEA – Veći novo potjere policije (Više policije)

AEZAKMI – Uklonite potjeru zauvek

BRINGITON – Nivo potjere policije 6

FOOOXFT – Pješaci imaju oružje

BAGOWPG – Pješaci te napadaju

BGLUAWML -Pješaci te napadaju s minobacačem

STATEOFEMERGENCY – Pješaci napadaju jedne druge

AJLOJYQY – Pješaci napadaju jedni druge s golf palicama

BLUESUEDESHOES – Elvis pješak

BEKKNQV – Magnet

PROFESSIONALKILLER – Vješto rukovanje oružjem

WORSHIPME – Maksimalno poštovanje

HELLOLADIES – Maksimalni seksipil

NATURALTALENT – Maksimalna vještina vožnje

BUFFMEUP – Maksimalno mišića

BTCDBCB – Mršav

KVGYZQK – Debeo

AEDUWNV – Nikad gladan

CVWKXAM – Neograničeno kisika

JCNRUAD – Vozila eksplodiraju kada ih udariš

IAVENJQ – Jači udarac

KANGAROO – Super skok

BIFBUZZ – Ulične tuče

ONLYHOMIESALLOWED – OG’s everywhere

SJMAHPE – Regrutiraj bilo koga

ROCKETMAYHEM – Regrutiraj sve s raketnim bacačima

AIYPWZQP – Stvori padobran

YECGAA – Stvori Jetpack (letjelica na leđima)

Šifre za automobile

OH DUDE – Hunter

AMOMHRER – Tanker

AIWPRTON – Tenk (Riho)

JQNTDMH – Rancher

RZHSUEW – Caddy

CQZIJMB – Bloodring Banger

VROCKPOKEY – Hotring Racer A

VPJTQWV – Hotring Racer B

CELEBRITYSTATUS – Stretch

TRUEGRIME – Trashmaster

WHERESTHEFUNERAL – Romero

MONSTERMASH – Monster

FLYINGTOSTUNT – Stuntplane

FOURWHEELFUN – Quadbike

JUMPJET – Hydra

KGGGDKP – Vortex

ITSALLBULL – Dozer

Ostale šifre za automobile

WHEELSONLYPLEASE – Nevidljiva vozila

SPEEDFREAK – Sva vozila imaju nitro

FLYINGFISH – Brodovi lete

ITSCHITTYCHITTYBANGBANG – Automobili lete

OUIQDMW – One-man drive by

YLTEICZ – Agresivni vozači

LLQPFBN – Rozi automobili

IOWDLAC – Crni automobili

STICKLIKEGLUE – Automobili bolje prijanjaju na tlo

EVERYONEISRICH – Skupi automobili

EVERYONEISPOOR – Jeftini automobili

BUBBLECARS – Vozila lete kad ih udariš

CPKTNWT – Eksplozija automobila u blizini

GHOST TOWN – Manje saobraćaja

VKYPQCF – Svi taksiji imaju nitro

CJPHONEHOME – Visoko skakanje

ZEIIVG – Zeleno na semaforu

FVTMNBZ – Seoska vozila

Šifre za vrijeme

PLEASANTLY WARM – Sunčano

TOO DAMN HOT – Veoma sunčano

AUIFRVQS – Kiša

ALNSFMZO – Oblačno

CFVFGMJ – Maglovito

OFVIAC – Narančasto nebo

CWJXUOC – Peščana oluja

SCOTTISHSUMMER – Munje

CIKGCGX – party na plaži

Šifre za sat

YSOHNUL – Ubrzavanje vremena

SPEEDITUP – Ubrzavanje igranja

SLOWITDOWN – Usporavanje igranja

NIGHTPROWLER – Vrijeme staje na 00:00h

Šifre za teme

BMTPWHR – Zemlja

LIFESABEACH – Plaža

CRAZYTOWN – Funhouse

NINJATOWN – Nindža

Šifre za GTA4 – PC i Xbox 360 verzija

Da biste koristili šifre u GTA IV trebate uzeti Nikov mobitel i pozvati broj ovisno o tome koju šifru želite.Da biste izvadili mobitel ako igrate preko PS3 i Xbox 360 kliknite strelicu prema gore da se pojavi mobitel i onda još jednom strelicu gore da se izvuče tipkovnica. Nakon što to napravite, ukucajte broj šifre koju želite i kliknite X (PS3) ili A (Xbox360) kako bi pozvali taj broj. Time ćete aktivirati šifru. Nakon pravilno unesene šifre pojavit će se poruka Cheat Activated

Zdravlje i oružje – GTA-555-0100

Oružje – GUN-555-0150

Napredno oružje – GUN-555-0100

Zdravlje – DOC-555-0100

Povećavanje Wanted Level-a – COP-555-0100

Smanjenje Wanted Level-a – COP-555-0150

Promena vremenskih uvjeta– HOT-555-0100

Cognoscenti (mafijaški auto) – CAR-555-0142

Sanchez (cross motor) – MBK-555-0150

FBI Buffalo (FBI auto) – CAR-555-0100

Turismo (sportski auto) – CAR-555-0147

NRG900 (trkački motor) – MBK-555-0100

Comet – CAR-555-0175

SuperGT (sportski auto) – CAR-555-0168

Police Chopper (helikopter) – FLY-555-0100

Jetmax (gliser) – WET-555-0100

Šifre za PS3 verziju

Zdravlje i pancirka – 3625550100

Zdravlje, pancirka i municija – 4825550100

Oružje (1) – 865550100

Oružje (2) – 4865550150

Policija vas ne lovi– 2675550100

Policija vas lovi – 2675550150

Policijski helikopter – 3595550100

Cognoscenti (mafijaški auto) – 2275550142

Comet (auto) – 2275550175

FBI auto – 2275550100

Jetmax (gliser) – 9385550100

NRG-900 (trkački motor) – 6255550100

Sanchez (cross motor) – 6255550150

SuperGT (trkački auto) – 2275550168

Turismo (sportski auto) – 2275550147

Promjena vremenskih uvjeta – 4685550100

Trikovi za GTA4 (PC, PS3 i Xbox 360)

Borba s prijateljem

Ako želite izazvati prijatelja na borbu u igri, prvo ga pozovite da izađete zajedno. Kada dođete do njega, udarite ga autom dovoljno da osjeti udarac – nemojte ga pregaziti. Nekoliko puta to ponovite i nakon toga se zaustavite. On će tada prići automobilu, otvoriti vaša vrata i baciti vas iz auta.

Izjegavanje poziva na mobitel

Kako biste izbjegli da vas se stalno zove na mobitel, uđite u Menu telefona, Options i uključite Sleep mode.

Želite znati koja je pjesma na radiju

Kako biste saznali koja pjesma trenutno svira u igrici, uzmi Nikov mobitel i utipkajte ZIT-555-0100. Tada ćete SMS-om dobiti informaciju o autoru i nazivu pjesme koja je trenutno na radiju u igri.