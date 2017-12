NAJTRAŽENIJE NA GOOGLEU 2017.: Objavljeno što su Hrvati najviše guglali u protekloj godini

Krajem svake godine nternetski pretraživač Google objavi popis najtraženijih riječi, kako po vrsti tako i po državama.

Prema rezultatima, Hrvati su najviše ‘guglali’ pojmove DIP, Despacito i Wimbledon, a od događaja su ih najviše zanimali izbori.

Hrvati i dalje vole Eurosong

Od pojmova Hrvati su najviše, nadalje, ‘guglali’ Eurosong, Rukometno prvenstvo, iPhone 8, Sudbina, Eurobasket, Fidget spinner i Majčin dan. U kategoriji događanja, nakon izbora, najtraženiji su bili Wimbledon, Eurosong, Rukometno prvenstvo, Eurobasket, Hrvatska-Grčka, Špancirfest, Lokalni izbori, Oscari i Noć muzeja.

Objavljeno je i koji su filmovi bili najviše ‘guglani’ u Hrvatskoj, a sam vrh pretrage zauzeli su La La Land, Samo nebo zna i Wonder Woman. Slijede ih Liga pravde (Justice League), Istrebljivač (Blade Runner), Mjesečina (Moonlight), Manchester by the sea, Blade Runner 2049, Pirati s Kariba i Logan.



Najpopularniji iPhone i buduća princeza

Na globalnom nivou, najtraženiji pojmovi bili su uragan Irma, iPhone 8 i iPhone X, najtraženiji ljudi Matt Lauer, Meghan Markle i Nadia Toffa, a ‘naguglanije’ vijesti uragan Irma, Bitcoin i pucnjava na glazbenom festivalu u Las Vegasu. Od glumaca najtraženiji su bili Meghan Markle, Kevin Spacey i Gal Gadot, od pjevača Ariana Grande, Linkin Park i Lady Gaga, a od pjesama Despacito, Shape od you i Perfect.

ŠTO NAS JE SVE ZANIMALO: Google objavio koji su se pojmovi najviše pretraživali ove godine

Ljudi su među serijama i TV showovima najviše pretraživali Stranger Things, 13 razloga (13 Reasons Why) i Big Brother Brazil, a među filmovima Ono (It), Wonder Woman i Ljepotica i zvijer (Beauty and the beast).

U kategoriji pretraživanja “Kako”, najviše je ljude zanimalo kako napraviti ljigavca, napraviti naočale za pomrčinu sunca, kupiti Bitcoin, gledati meč Mayweather vs McGregor, napraviti igračku fidget spinner i, između ostalog, kako gledati pomrčinu sunca i zamrznuti kredit. Najviše su ljude zanimali francuski, njemački i britanski izbori.