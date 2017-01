ŽIVOT NA VODI: Zbog rasta razina mora Francuska Polinezija će graditi prvi plutajući grad na svijetu

Francuska Polinezija potpisala je sporazum o razumijevanju s kalifornijskim Institutom Seasteading iz San Francisca, koji bi trebao rezulturati izgradnjom prvog svjetskog autonomnog plutajućeg grada usred Tihog oceana.

Prema stranici Instituta, izvršni direktor Randolph Hencken pretpostavlja da je gradnja stalnih plutajućih naselja nudi rješenje za stvaranje novih, elastičnih područja, s obzirom da dijelovima Francuske Polinezije trenutno prijetnji nestankom zbog globalnog prosta razina mora.

Osim toga, takva plutajuća naselja mogu bi i dobro sredstvo za prilagodbu klimatskim promjenama.



Science Alert piše da bi, nastave li razine mora rasti sadašnjim tempom, Francuska Polinezija mogla izgubiti i do dvije trećine svog teritorija. I dok su urbanisti već iznijeli svoj impresivan plan, zarpavo su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo ekonomski utjecaj, kao i utjecaj na okoliš koji će imati takve građevine.

‘Stvari koje nikad nitko nije pokušao’

“Ono što nas zanima je društveni izbor i loakcija gdje možemo probati stvari koje nitko nije pokušao prije. Ne mislim da će to u prvoj izvedbi biti nešto jako dramatično. Tražimo zaštićene vode jer ne želimo da se to realizira na otvorenom oceanu – to je tehnološki moguće, ali je ekonomski praktički enmoguće”, rekao je Hencken za ABC News.

“Ako se možemo smjestiti iza korljanog grebena, onda po pristupačnoj cijeni možemo projektirati plutajuće platforme koje su dovoljne za te vode. Ne moramo početi od nule, jer ovo je pilot projekt. Oni također imaju vrlo stabilne institucije tako da, uz uzajamno poštovanje, možemo raditi s vladom koja nas želi tamo”, nastavio je.

Plutajući otok će početi kako mali, ali samodostatni osnovni objekt, kojem će se moći pristupiti sa samog otoka. Potpisanim sporazumom predviđa da će planovi za gradnju plutajućeg grada biti uključeni u nacrt zakona. Ako bude izglasan do kraja 2018. godine, gradnja može početi već negdje 2019.