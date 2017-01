UMJETNA INTELIGENCIJA: Uh-uh, robot je upravo prošao test samosvijesti

Robot u New Yorku prošao je klasičnu zagonetku Kraljevi mudraci koja služi kao test svijesti o samome sebi.

Zagonetka glasi:

‘Kralj je pozvao tri najmudrija čovjeka u svojoj zemlji da odluče koji će postati njegov novi savjetnik. Stavio je šešir na svaku od njihovih glava, tako da je svaki mudrac mogao vidjeti sve druge šešire, ali nitko od njih nije mogao vidjeti svoj. Svaki šešir je bio bijel ili plav. Kralj je dao svoju riječ mudracima da barem jedan od njih nosi plavi šešir – drugim riječima, da bi mogao biti jedan, dva ili tri plava šešira, ali ne nula. Kralj je također najavio da je natjecanje jednako pošteno za sva tri mudraca. Mudracima je također zabranjeno da međusobno razgovaraju. Kralj je izjavio da koji god čovjek ustane prvi i kaže boju vlastitog šešira, da će postati njegov novi savjetnik. ”

Robotičari na Ransselaer Polytechnic Institute prilagodili su ovu zagonetku za trio robota, od kojih je dvojici rečeno da su dobili “poglupljujuću pilulu” koja ih je sprečavala da govore prije nego što su sva trojica upitana koji je od njih još u stanju govoriti.



Sva tri na početku nisu mogla riješiti problem i rekli bi: “Ne znam”. Međutim, kad je samo jedan od njih napravio buku, robot koji je u pitanju je čuo svoj vlastiti glas, a zatim je slijedilo: “Žao mi je, znam sada.”

Stručnjaci su shvatiti da završetak ovog jednostavnog testa jedva dovodi do, kako je to New Scientist opisao, ‘skaliranja podnožja svijesti’, ali vođa tima Selmer Bringsjord rekao je da će se s prolaskom mnogih testova ove vrste roboti moći izgraditi repertoar sposobnosti koje će za ljude postati vrlo korisne.

“Oni pokušavaju pronaći neki zanimljiv filozofski problem, a onda naprave robota koji može riješiti taj problem”, rekao je John Sullins, filozof tehnologije na Sonoma državanom sveučilištu. “Oni laju na pravo stablo.”

Roboti bi mogli i dalje biti daleko od postizanja “svijesti”, u smislu kako svijest ljudi razumiju, ali robotska simulacija svijesti mogla bi biti prilično moćna.

independent.co.uk/Tehnoklik.hr