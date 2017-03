POLICIJA U DUBAIJU DOBIVA POJAČANJE: Prvi primjerci Robocopa na ulicama već u svibnju ove godine

Prvi policajac-robot pojačat će redove “plavaca” u Dubaiju početkom svibnja ove godine, potvrdile su vlasti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Do 2030. godine roboti će sačinjavati i do 25 posto policijskih snaga. Dio je to dugoročnog plana da Dubai postane “jedan od pet najsigurnijih gradova u svijetu”.

“Želimo više robota koji će obavljati policijski posao. Do 2030. želimo da čine oko 25 posto ukupnog broja policajaca”, rekao je za Gulf News brigadir Abdullah Bin Sultan, šef policije u Dubaiju.

“Uz robotiziranu policiju, do 2030. godine sve će policijske zgrade 50 posto energije dobivati iz autonomnih izvora, a grad će imati “mnoge napredne policijske mehanizme”, uključujući i policijsku postaju koja neće zahtijevati ljudske zaposlenike”, kaže Bin Sultan.

Prvi modeli policajaca robota predstavljeni su još u listopadu 2015. godine. Višejezični interaktivni zaslon osjetljiv na dodir može skenirati ljudska lica i dopušta građanima da prijave zločin ili, primjerice, plate prometnu kaznu.

Robot će uz pomoć umjetne inteligencije “prepoznavati ljude na dvadesetak metara, prilaziti im i pozdravljati ih”.