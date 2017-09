MOĆNA KAMERA I PAPRENA CIJENA: Apple predstavio iPhone X, najveća novost je prilično zabavan trik

Nove iPhone 8 u prodaji će se naći 22. rujna, a cijene im kreću od 699 i 799 dolara, dok će desetka biti na tržištu tek od 3. studenog i to po cijeni od 999 dolara.

Apple je odlučio svoje osmo izdanje iPhone pametnog mobitela otkriti svijetu i tržištu danas 12. rujna na službenom sajmu u Cupertinu u Californiji gdje je smješteno sjedište Applea.

Još od prošle godine i od izlaska iPhone 7 uređaja govorilo se kako će novi iPhone 8 biti nešto dosad neviđeno. Doduše, iznenađenje im je pokvarilo to što su mnoge informacije procurile i prije samog predstavljanja.

ZASJENIO ČAK I NOVE ‘OSMICE’: Apple predstavio dugo najavljivanu zvijezdu – iPhone X koji ima prilično zabavni trik



PROCURILE INFORMACIJE O NOVOM IPHONEU: Nestaje ‘home’ tipka no zato Apple sprema veliki novitet… Evo kad osmica stiže kod nas

Prvo iznenađenje u službenom sajmu bila je dvorana nazvana po Stevu Jobsu, a čitavu prezentaciju Apple je započeo s dirljivim hommageom svom osnivaču.

Sat kao samostalan mobitel

Kao i obično, prvo su predstavili novi pametni sat. Apple Watch Series 3 ima ugrađen mobitel odnosno eSIM, pa je moguće zvati i razgovarati izravno sa sata. .Novi sat je 70 posto brži i zahvaljujući većoj snazi, Siri sada može pričati i na satovima. Iako su mu dodali antenu i podršku za mobilne mreže, sat je jednake debljine kao prethodnik. Sat stiže u dvije verzije.

Verzija s mobilnom podrškom stajat će 399 dolara, dok će bez mobilne podrške stajati 329 dolara. Sat će u startu s mobilnom podrškom biti dostupan u 9 zemalja od 22. rujna, a Hrvatske nema na popisu zemalja u kojima će u startu biti i verzija bez mobilne podrške.

Potom je kratko predstavljen Apple TV. Apple TV će od sada podržavati reprodukciju 4K HDR sadržaja. To mu omogućavaju novi A10X procesor i novi tvOS, a Apple neće dodatno naplaćivati 4K sadržaje – čak će i filmove kupljene ranije besplatno prebaciti u 4K.

Osmice idealne za proširenu stvarnost

Tada su na red došli iPhone. Započeli su izravnim nasljednik sedmice. Najviše se razlikuje staklenom stražnjom stranom i bežičnim punjenjem. iPhone 8 stiže u tri boje: srebrnoj, svemirski sivoj i zlatnoj. Stakla su posebnoojačana čeličnim strukturama i navodno su najčvršća ikad ugrađena u mobitele. Osmica je zadržala veličine ekrana sedmice (i Plus varijante), te vodootpornost. Novitet je i bežično punjenje. iPhone 8 i 8 Plus veliki su kao i njihovi prethodnici, a dolaze samo s 64 i 256 GB, no zato se Apple hvali vrhunskom kamerom. Dolaze u dvije varijante – jedonstruka ili (kod ( plust) dvostruka 12 MP kamera.

Telefon može uhvatiti 83 posto više svjetla. Razlika Plus modela je u tome što ima dva senzora od 12 MP s otvorom blende f/1.8 i f/2.8 te optičku stabilizaciju… Tu je i Portrait Lighting – koji softwerski podešava svjetlo kako bi portreti izgledali još bolje, a zahvaljujući vrhunskim značajkama (od boljeg sofwera do novog žiroskopa i akcelerometra za bolje praćenje pokreta) prilagođen je igrama proširene stvarnosti.

U prodaji će se naći 22. rujna, a iOS 11 moći će se preuzeti 19. rujna, a cijene im kreću od 699 i 799 dolara.

Mobitel vas prepoznaje i ako pustite bradu

Na kraju večeri, Apple je predstavio i svoju perjanicu. Apple X ( kojeg je Tim Cook izgovorio kao deset). Kao što se do sada najavljivalo ima ekran od ruba do ruba, a okvir je izrađen od čelika. Telefon je dobio 5,8-inčni OLED ekran. Najveća promjena je to što je prvi iPhone koji nema home tipku (kojeg imaju čak i osmice koje su predstavljene doslovno nekoliko minuta ranije).

Ekran se “budi” podizanjem uređaja ali i tapkanjem po ekranu. Umjesto Home tipke u dnu ekrana nalazi se crta koja vas “zove” da povučete po ekranu prema gore – što poziva početni ekran. Na sličan način aktivira se i multitasking. I za Siri su predvidjeli rješenje – možete je dozvati glasom ili pritisnuti tipku sa strane.

No micanjem tipke, nestaje i identifikacija otiskom prsta. Zato je iPhone X uveo prepoznavanje lica. Za nju je iskorišten niz senzora u vrhu ekrana, koji očitava infracrveni spektar i još mnogo drugih parametara koji prepoznaju korisnika. Kažu da senzor radi i prati kako se vaše lice mijenja i da bi trebao raditi i dok imate naočale, šešir, drugu frizuru…

No, morate gledati u telefon i imati otvorene oči. Pitanje sigurnosti iz Applea rješavaju tako što se podaci spremaju u čipu u telefonu. Iz Applea navode i da su izgledi 1:1.000000 da će netko moći otključati telefon sa svojim licem.

Sustav prepoznavanja lica iskorišten je i za dodatni trik. Animiranjem emojija prema izrazu lica korisnika dobivaju se animoji sličice, koje se mogu poslati unutar iMessage poruke.

iPhone X stiže u varijantama sa 64 i 256 GB, ali početnom cijenom od 999 dolara. No, ovaj telefon bit će u prodaji tek od 3. studenog.