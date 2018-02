FACEBOOKOVA ZAPOSLENICA OTKRILA MUČNE DETALJE: ‘Nikad neću zaboraviti taj prizor, dječak je imao 12, curica 8 godina’

‘Upozorili su nas, ali na neke prizore ništa te ne može pripremiti’, kaže bivša moderatorica Facebooka.

Uglavnom je u pitanju pornografija, kaže Sarah Kitz, prisjećajući se svog posla kao moderatora na najvećoj društvenoj mreži. “Agencija nas je prilično iskreno upozorila kakav ćemo sve sadržaj gledati, u smislu kolilo će biti eksplicitan, pa nismo bili nepripremljeni”.

Tijekom osam mjeseci 2016. Sarah je bila jedan od stotina ljudskih moderatora koja je preko vanjske agencije pregledavala sadržaj na Facebooku. Njezin posao bio je pregledavati sadržaj koji su korisnici označili kao neprimjeren.

Oko 1000 postova svaki sat

“Davali su nam najviše oko minute po postu da odlučimo je li u pitanju spam i trebamo li ukloniti sadržaj. Ponekad bismo gasili i pripadajući račun” ističe te dodaje: “Uprava nije voljela da radimo dulje od osam sati i pregledali bismo oko 8000 postova na dan, dakle otprilike 1000 postova svaki sat”.



“Uglavnom učiš u hodu, osobito prvi dan. Ako bih trebala opisati posao jednom riječju, to bi bila ‘zahtjevan'”. kaže. No najveći problem nije sama količina postova, nego ono što je na njima.

‘Moraš biti spreman na sve’

“Definitivno moraš biti spreman na sve nakon tog jednog klika. Može te pogoditi bez ikakvog upozorenja” ističe te je opisala svoje najstrašnije iskustvo.

“Dio koji nikada neću zaboraviti je dječja pornografija. Dvoje djece – dječak je možda imao 12 godina, a djevojčica oko 8,9, stajali su jedan nasuprot drugome. Nisu nosili hlače i međusobno su se dirali. Bilo je prilično jasno da iza kamere stoji odrasla osoba koja im govori što da rade. Bilo je krajne uznemirujuće prije svega jer vidiš da snimka nije lažirana”, zgraža se Sarah.

S tehničke strane, najveći izazov bio je pronaći izvor mučnih snimki.

‘Uzela bih stručnu pomoć’

“Mnogo tih eksplicitnih postova kruži. Često bismo vidjeli kako u jednom iskaču kod šest različitih korisnika, pa je bilo prilično teško pronaći originalni izvor”, kaže bivša moderatorica na koju su mučni prizori ostavili traga.

“U to vrijeme nije bilo nikakvog psihološkog savjetovanja. Možda danas ima, nisam sigurna” veli Sarah. Da joj je tvrtka ponudila stručnu pomoć, sigurno bi je prihvatila. “Da, definitivno vas upozore, ali ništa vas ne može pripremiti na to što vidite. Neki misle da se mogu nositi s time, ali ne mogu, ili se ispostavi da je strašnije nego što su očekivali”, objašnjava moderatorica. “S vremenom otupiš na to. Ne bih rekla da postane išta lakše nego se nekako navikneš”, ističe Sarah.

Rutinski priča o ženi raznesene glave

Kaže kako se nagledala i generičke pornografije s odraslima, ali i mnogo gorih prizora.

“Bilo je i bestijalnosti. Bila je snimka s konjem koja je dugo kružila” te dodaje kako je bilo i puno eksplicitnog nasilja. “Bila je jedna snimka žene kojoj je raznesena glava. Pola njezina tijela je bilo na zemlji, a torzo je još bio na stolcu”, prisjeća se, ali dodaje i kako je Facebook bio mnogo stroži prema pornografiji nego nasilju.

Fenomen fake newsa je Facebook uhvatio potpuno nespremnima, ističe. “Kako su se bližili američki predsjednički izbori, barem dok sam ja radila tamo, nije se činilo kao da se itko brine oko toga”, kaže Sarah.

Fake news iznenadio Facebook

“Ne mogu se sjetiti da sam ikad tamo čula frazu fake news. Sjećam se da je bilo mnogo novinskih članaka koje su korisnici označili, ali se ne sjećam da nam je itko iz uprave ikada rekao da pregledamo članke jesu li istiniti”, kaže.

Na kraju, ponovo ističe da posao nije tako jednostavan kako se čini.

“Vrlo je monotono i brzo se navikneš prepoznati što je spam, a što ne. Sve ubrzo svede na puno klikanja. Bih li to preporučila? Ako možete raditi bilo što drugo – ne”.

Na BBC-jevu priču o moderatorici ubrzo je reagirao i Facebook.

‘Naši moderatori su ključni

“Naši moderatori su ključni kako bi Facebook bio otvoreno i sigurno okruženje. Taj posao je vrlo izazovan i želimo osigurati sve što je potrebno kako bi osjećali da imaju pravilnu podršku. Zato nudimo redovite treninge, savjetovanja i psihološku pomoć svim našim zaposlenicima i svima tko za nas radi preko naših partnera.

Iako koristimo umjetnu inteligenciju gdje god je to moguće, trenutačno oko 7000 ljudi pregledava sadržaj na Facebooku, i prioritet nam je brinuti se o njihovoj dobrobiti”.