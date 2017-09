DOBRO POGLEDAJTE: Žitelji kineskog sela osmislili genijalan način kako privući turiste iz cijelog svijeta

Maleno kinesko selo Xilinshui smislilo je jedinstven način da privuče turiste – pažljivo su posadili preko stotinu tisuća stabala kako bi napravili enormni QR kod.

Pri tome su koristili samo lokalnu vrstu smreke, čija je visina od 80 cm do 2,5 metara, piše Interesting Engineering.

Komentari su raznoliki, a glavno je pitanje može li se ovaj kod uopće skenirati, kao i koja je minimalna visina potrebna da bi se zahvatio kod.

Nekolicina sretnika koji su uspjeli uhvatiti kod spojili su se na turistički chat Xilinshuia. Bez obzira radilo se o PR kampanji sela ili marketinškom triku promoviranja QR kodova, vijesti o ovom ogromnom kodu podigle su veliku prašinu.



QR kodovi – korisniji nego što se misli

Sve se više počinje koristiti tehnologija prepoznavanja lica, kao i umjetna inteligencija, pa izgleda kako je vrijeme QR kodova prošlo. No da li sva tehnologija nužno mora biti sofisticirana kako bi služila svrsi.

Jedna od zanimljivih i bez sumnje učinkovitih primjena ovih kodova prijavljena je prošle godine u Japanu, gdje je lokalna tvrtka Orange Links razvila QR kod kao naljepnicu za nokte.

U Japanu je veliki postotak starijeg stanovništva, od kojih mnogi pate od demencije. Ove naljepnice sadrže kodove u koima se nalazi adresa, broj telefona i identifikacijske informacije. Već postoje slične naljepnice na odjeći i obući, ali ih ljudi s demencijom ne nose uvijek.

No u Kini stvar je drugačija. U toj je zemlji došlo do pravog buma bezgotovinskog plaćanja, i to upravo zahvaljujući QR kodovima.

“Kina je započela prijelaz na bezgotovinsku ekonomiju brže nego što je to itko mogao i zamisliti, i to dobrim dijelom zahvaljujući viralnom širenju dvodimenzionalnog barkoda… Stvorilo se novo gospodarstvo na temelju koda za skeniranje”, rekao je profesor i znanstvenik Chen Yiwen s pekinškog Instituta za psihologiju Kineske akademije znanosti.