USKRSNULA JE NOKIA 3310: Stigla je nova verzija najpopularnijeg mobitela u povijesti, njezina najbitnija karakteristika oduševljava

Na Svjetskom kongresu u Barceloni predstavljena je nova verzija starog neuništivog modela 3310 koji je 2000-ih bio planetarno popularan.

Nova je verzija još jača, a sada dolazi u nekoliko boja. No, po većini će stvari ostati ista – neće biti smartphone niti će se moći povezivati na internet. Podržava tek 2G mrežu.

Ima maleni zakriveljni VGA zaslon veličine. Interna memorija ima samo 16 megabajta, no tu je microSD ulaz za karticu do 32 gigabajta. Kamera ima dva megapiksela, no mobitel ima audio jack pa možete slušati glazbu sa SD kartice.

Najvažnija stvar kod novog modela jest dugotrajna baterija, koja se može mijenjati. Sveukupno može izdržati 22 sata razgovora, a u stanju mirovanja može trajati i do 30 dana.



Cijena nove Nokie 3310 je 49 eura. Na tržište dolazi ove godine, no još se ne zna točno kada.