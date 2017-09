UPOZORENJE VLASNICIMA iPHONEA: Ne ažurirajte sustav na iOS 11 prije temeljite provjere, mogli biste izgubiti neke aplikacije

S današnjim izdanjem iOS 11 sustava stigla je i dugoočekivana promjena: Apple više neće podržavati 32-bitne aplikacije.

O toj se promjeni već dugo govorilo, još otkako je Apple predstavio 64-bitni procesor uz iPhone 5S 2013. godine i počeo izdavati ‘nježna upozorenja’ o tome da bi developeri trebali ažurirati svoje aplikacije.

Upozorenja stižu još od početka godine

No u siječnju ove godine, korisnici su počeli dobivati poruke upozorenja koje su im govorile da 32-bitne aplikacije na njihovim mobilnim telefonima neće uopće raditi kad iOS 11 postane dostupan. Do lipnja su neke 32-bitne aplikacije već nestale iz Apple Storea, no još ih je bilo moguće skinuti putem direktnog linka.





iPhone 5S na tržištu je već gotovo tri godine, a većina najpoznatijih aplikacije su kompatibilne s 64-bitnim procesorima. Što onda zapravo znači ova promjena?

Čini se da bi njome Apple mogao prestati podržavati gotovo 200 tisuća aplikacija.

Kako kaže Oliver Yeh, suosnivač tvrtke za aplikacije Sensor Tower, u App Storeu je još uvijek dostupno oko 187.000 32-bitnih aplikacija, što je osam posto svih iPhone aplikacija.

Nemoguće je napraviti potpuni popis svih aplikacija koje više neće biti podržane, no evo nekih koje su 32-bitne:

YouTube Capture, aplikacija za snimanje videa koja je prošlog mjeseca skinuta 200.000 puta

iSpadez, aplikacija za kartašku igru

Neo Nectaris, vojna strateška igrica

Infinity Blade, borbena igrica

Čini se da su većina aplikacija koje su još uvijek 32-bitne – igrice, njih 38.619. Slijede aplikacije za edukaciju, zabavu i lifestyle.

Evo kako provjeriti hoćete li izgubiti omiljene aplikacije

No ne paničarite – ako su neke od vaših omiljenih aplikacije 32-bitne, to ne znači da će odmah nestati nakon što ažurirate iOS 11. Te će aplikacije vjerojatno još neko vrijeme ostati u App Storeu i nastaviti raditi na mobitelima koji još nisu prešli na novi operacijski sustav. S vremenom će Apple vjerojatno izbrisati te aplikacije iz svojeg Storea.

Srećom, postoji lak način na koji možete provjeriti imate li takve aplikacije na svom iPhoneu: odite u postavke, otvorite ‘general’, zatim ‘about’, a onda kliknite na ‘aplikacije’. Tu će se pokazati koje od vaših aplikacija su 32-bitne. Ako nemate takvih, ništa se neće pokazati kada kliknete na sve to, javlja Business Insider.