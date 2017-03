NETFLIX RAZVIJA TEHNOLOGIJU: Pritiskom gumba na daljinskom moći ćete mijenjati radnju omiljene TV-serije

Bez obzira preferirate li u TV serijama sretne završetke ili gorku stvarnost, u skoroj budućnosti moći ćete sami odlučiti kakav ćete kraj vidjeti.

Netflix, TV kuća koja se bavi streamingom, a koja je producirala serije poput The Crown, House of Cards i Stranger Things, radi na pružanju mogućnosti gledateljima da sami odluče u kojem će se smjeru kretati zaplet priče.

DOČEKALI SMO: Na Netflix su napokon stigli i hrvatski titlovi

Sami odlučujemo o likovima

Neke od priča biti će jednostavne i linearne, poput onih dječjih knjiga ‘Izaberite sami svoju avanturu’.



Naprimjer, gledatelj može odlučiti hoće li se zatvorenica u zatvorskoj drami Orange is the New Black pridružiti bandi ili ne, piše Daily Mail.

Druge bi priče bile složenije, što bi omogućavalo gledateljima da sami spajaju dijelove sadržaja na razne načine pomoću daljinskog.

Neočekivani zapleti i beskonačne priče

“Izrađujemo razne pravce priče tako da stvarno možete izabirati što ćete gledati. Sav će sadržaj biti tamo, a ljudi će ga gledati na različite načine”, kaže jedan izvor. “Vidjeti ćemo kako će se stvari odvijati. Radi se o eksperimentu. Vidjeti ćemo hoće li biti uspješan. Za autore, radi se o potpuno novom teritoriju.”

Glumci će snimiti brojne alternativne segmente priče, te će gledatelji sami moći odlučivati na koji će se način odvijati priča.

Najkompleksnije verzije mogle bi se vraćati natrag na neke prijašnje dijelove, te bi gledatelji u teoriji mogli gledati serije koje su beskonačne.

“Gotovo da je nasumično – možete ići kroz priču na nevjerojatno čudne načine”, tvrdi izvor iz Netflixa. “Ne mogu zamisliti kako će sve krajnje priče izgledati ali za sada je sve jako isfragmentirano.”

Eksperiment kreće ove godine

Netflix će krenuti s probnom izaberi-svoju-avanturu serijom za djecu kasnije ove godine, a temeljiti će se na već postojećim likovima.

Ako bude uspješno, isti će se format koristiti i za TV programe za odrasle. Nije poznato hoće li se novi format primjenjivati i na već postojeće serije, ili isključivo na nove.

Predsjednik Netflixa Reed Hastings potvrdio je kako njegova firma radi na interaktivnim serijama, rekavši “Nakon što imate interaktivnost možete isprobati bilo što.”