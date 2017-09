Facebook je ukinuo svoje kontroverzne chatbotove kojima su dali imena Alice i Bob, nakon što su ustanovili kako ove dvije umjetne inteligencije razvijaju vlastiti jezik za međusobnu komunikaciju.

Njihov zadatak je bio naučiti kako pregovarati kako bi mogli komunicirati s ljudima, no u jednom trenutku su počeli razvijati komunikaciju bez ljudske pomoći.

Novi jezik koji su razvili bio im je učinkovitiji za međusobno komunikaciju, ali nije doprinosio izvršenju njihova zadatka.

Ovo je transkript njihova razgovora koji se odvijao bez ljudskog nadzora:



Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

Bob: i i can i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

Bob: i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i i i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have 0 to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Koliko god to na prvi pogled nama izgledalo smiješno, njima je svaka riječ imala svoje značenje.

Mnogi znanstvenici, uključujući i Billa Gatesa, u više su navrata upozoravali na nepredvidive posljedice razvoja umjetne inteligencije. Stephen Hawking je još 2014. godine upozorio kko će umjetna inteligencija dovesti do okončanja ljudske vrste. ‘Umjetna inteligencija bi se počela sama razvijati i redizajnirati i to rastućom brzinom. Ljudi, koji smo ograničeni biološkom evolucijom, ne bismo mogli uhvatiti njihov tempo i ubrzo bi nas pregazili’, rekao je Hawking. Inovator Elon Musk prošlog je mjeseca poslao svoju poruku. ‘Uporno upozoravam, ali dok ljudi ne vide robote kako na cesti ubijanju ljude neće reagirati jer im se to sada čini previše apstraktno’, rekao je Musk.