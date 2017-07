ODLAZAK LEGENDE: Nakon čak 32 godine Microsoft namjerava ubiti svoj poznati program

Dugovječni program za osnovno grafičko uređivanje, korišten još od 80-ih, odabran je za eliminaciju.

Sljedeći Microsoftov update za Windowse 10 nazvan Autumn Creators Update donijet će brojne nove stvari. Ali jedan od temeljnih elemenata pravog Windows iskustva više neće biti s nama – Microsoft Paint, piše The Guardian.

Novi Paint 3D

Prvi put objavljen s prvom verzijom Windowsa 1.0 1985. godine, Paint je u raznim verzijama bio jedan od prvih grafičkih editora koji su brojni sada odrasli ljudi koristili još kao djeca.

Život je započeo kao 1-bitna jednobojna licencirana verzija Zsoftovog PC Paintbrusha, a tek je dolaskom Windowsa 98 Paint mogao snimati u JPEG-u.



S Windows 10 Creators Updateom objavljenim ovog travnja Microsoft je uveo Paint 3D, koji je instaliran zajedno s tradicionalnim Paintom i posjeduje alate za editiranje 3D slika, kao i za osnovno 2D editiranje. Ali ne radi se o ažuriranoj verziji Painta, te se ni ne ponaša tako.

Prekinut sav daljnji rad

A sada je Microsoft objavio kako od najnovijeg Windows 10 Autumn Creators Updatea, zajedno s Outlook Expressom, Reader appom i Reading listom, i na Microsoft Paintu se isto tako više neće raditi. To znači da više neće dalje razvijati te da je samo pitanje vremena kada će dotične aplikacije biti u potpunosti uklonjene iz Windowsa.

Paint nikada nije bio pretjerano kvalitetna aplikacija, te je sve do 1998. bio ograničen na bitmap (BMP) i PCX formate. No ako ste željeli nešto na brzinu nažvrljati mišem, ili obaviti brzu cut and paste ili resize operaciju, Paint je uvjek bio spreman, čak i na uredskim računalima.

Najnovija verzija Painta za Windowse 7 i kasnije je znatno poboljšana, no i dalje se smatra inferiornom u usporedbi s besplatnim alternativama poput Paint.NET-a.

Kada će se MS Paint i službeno ukloniti iz Windowsa još nije potvrđeno. Bez obzira hoće li korisnici Windowsa slaviti ukidanje Painta, kao što je to bio slučaj sa zlosretnim Clippyem, ili ne, ipak će to biti povijesni trenutak za Windowse, jer će nestati jedna od njihovih najdugotrajnijih aplikacija.