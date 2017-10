PREDSTAVLJEN MATE 10: Sve što trebate znati o ovom super smartfonu, najmoćnijem Huaweiju do sad proizvedenom

U sklopu svog natjecanja s velikanima kao što su Apple i Samsung, kineski je proizvođač smartfona Huawei predstavio seriju ‘super’ smartfona ojačanih umjetnom inteligencijom.

Nakon više mjeseci špekulacija, glasina i curenja podataka, od kojih su se mnogi pokazali točnima, tvrtka je na eventu u Minhenskom Olimpijskom parku predstavila tri nova modela – Mate 10, Mate 10 Pro i Mate 10 Porsche Edition, piše Mirror.

‘Inteligentni strojevi’

Huawei je sada postao pravi takmac s nekim od poznatijih proizvođača smartfona, a njegov direktor Richard Yu otkrio je vodeće proizvode serije, za koje kaže kako “nisu smartfoni, već inteligentni strojevi.”

Nova serija slijedi P10 koji je predstavljan s puno pompe na 2017 Mobilnoj svjetskoj konferenciji u Barceloni.



Uređaji će se pojaviti u prodaju u nekoliko izabranih država krajem listopada, dok ‘Pro’ verzije stižu sredinom studenog.

Kvalitetu prati i cijena

Cijena varira od 699 eura (5.240 kuna) za Mate 10 (64gb + 4gb) do 1395 eura (10.460 kuna) zqa Mate 10 Porsche Design izdanje (256gb + 6gb).

Mate 10 opremljen je najnovijim Huawei FullView 5,9-inčnim ekranom sa 16:9 dispejem koji savršeno podržava HDR10 životne boje.

Veća verzija Mate 10 Pro opremljena je stvarno ogromnim 6-inčnim 18:9 OLED ekranom.

Svi uređaji opremljeni su revolucionarnim tijelom od zaobljenog stakla te su otporni na vodu i prašinu u skladu s IP67 standardima.

Telefon radi s Googleovim Androidom Oreo 8.0.

Vrijeme digitalnih kamera je prošlo

Nova generacija smartfona gotovo je u potpunosti odustala od digitalnih kamera, no rezultati za sada baš i nisu uvijek najbolji.

Kamera s umjetnom inteligencijom kojom je opremljen Mate 10, a koja je napravljena u suradnji s Leicom, namjerava to promjeniti.

Jedna od najboljih karakteristika novog smartfona demonstriranih na predstavljanju bila je upravo kamera kojom upravlja umjetna inteligencija, a koja koristi stvarno impresivnu tehnologiju kako bi odlučila što točno fotografirate te gotovo trenutno prilagođava tome svoje postavke.

Na primjer, nevjerojatna tehnologija ovog telefona može otkriti da li slikate svoju večeru za Instagram, ili selfi sa svojim ljubimcem, te čak može i razlikovati između psa i mačke.

Kamera s dvije leće kombinira senzor za boje od 12 megapiksela i monokromatski senzor s 20 megapiksela.

Kako slike ne bi bile zamućene, opremljen je optičkom stabilizacijom slika (OIS).

Dugotrajna brzopuneća baterija

Jedan problem koji još muči korisnike smartfona prekratko je trajanje baterija. No Mate 10 obećaje kako će riješiti i taj problem, te će omogućiti preko 24 sata jakog korištenja s jednim punjenjem.

I Mate 10 i Mate 10 Pro opremljeni su 4000 mAh baterijama te posjeduju i sustava upravljanja baterijom koji predviđa kako će korisnik koristiti bateriju kako bi mogao maksimalno produljiti njeno trajanje.

Uz to podržava i brzo punjenje, što zči da može napuniti od 1% do 20% za samo 10 minuta, a od 1% do 58% za samo 30 minuta.