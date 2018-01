NAJSKUPLJI NIJE I NAJPRODAVANIJI: Najnoviji podaci pokazuju kako se iPhone 8 prodavao bolje od iPhonea X

Iako je najavljivan kao nešto nevjerojatno, što svatko mora imati, izgleda da ovaj put Appleov najskuplji iPhone generacije nije ujedno i najprodavaniji.

Kada je krajem prošle godine Apple izdao trilogiju svojin novih smartfona, izuzetno visoka cijena iPhonea X, zajedno s problemima s dostupnosti modela navela je stručnjake za maloprodaju CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) da predvide kako se najnovije Appleovo čudo neće prodavati toliko dobro kao iPhone 8 i iPhone 8 Plus, piše Techradar.

To je predviđanje sada i potvrđeno konkretnim podacima prodaje, gdje se vidi kako je iPhone X činio oko 20% prodaje svih iPhonea u SAD-u tijekom 2017., dok je u usporedbi s njim dosadan iPhone 8 bio bliže 23%. Treći model, koji je po svojim performansama, ali i cijeni, negdje između, postigao je samo 18% prodaje.

U usporedbi s prodajom iPhonea 7 i iPhonea 7 Plus od godinu dana ranije, najnoviji iPhone trojac nije se baš proslavio. Tako se 2016. oko 72% svih iPhonea odnosilo na 7 i 7 Plus, dok su prošle godine 8, 8 Plus i X zajedno činili samo 61% ukupne godišnje prodaje iPhonea.



Dok bi ovi podaci mogli sugerirati da ljudi baš i nisu pretjerano oduševljeni najnovijim predstavnikom iPhone serije, vrijedi napomenuti kako je iPhone X lansiran više od mjesec dana nakon iPhonea 8 i 8 Plus. Uz to, količina iPhonea X u prodaji u početku je bila ograničena, što je automatski ograničavalo i prodaju.