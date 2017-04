VIDI, ČUJE I RAZMIŠLJA: Novi Galaxy S8 ima digitalnog pomoćnika Brixby, evo što on sve može

Korištenje glasovnih zapovjedi na smartfonima nije ništa novo, ali Samsungov novi digitalni pomoćnik, Brixby, prelazi granice prepoznavanja glasa te posjeduje mogućnost dubokog učenja i proširene vizualne pretrage kako bi se stvorio osjećaj da u vašem uređaju živi pravi pomoćnik, piše Popular Science.

Brixby odmah povlači usporedbe s Appleovom Siri i Googleovim Assistantom, no dok za ovo dvoje često mislimo kako su samo glasovi, Samsung tvrdi kako Brixby ima vlastito vizualno sučelje za razmjenu informacija. Glas je samo jedan dio. Ostali su aspekti vid (u smislu korištenja kamere kako bi se skenirao QR kod, otkrila cijena knjige na temelju njena omota, ili preveo tekst), preporuke i podsjetnici.

MIČITE SE, SIRI I CORTANA: Samsung se nada da će vam njegov novi asistent zapaliti um, a ne telefon

U biti, Brixby je zajednički termin koji opisuje četiri različite funkcije.



‘Brixby zna što se događa na ekranu’

Sriram Thodla, viši direktor u Samsungu za inteligenciju i internet stvari, predstavio je Brixby publici tijekom najave Galaxya S8 i S8+ prošle srijede.

“Brixby razumije kontekst”, kaže Thodla. “Zna što vam se događa na ekranu.”

Na primjer, možete zatražiti da snimi ono što radite na ekranu uređaja, a zatim da to pošalje mailom. Ovakav kompleksan zahtjev koji pokriva radnje više aplikacija i usluga dao sada je bio problematičan digitalnim asistentima.

“Mi kažemo da je Brixby inteligentno korisničko sučelje”, rekao je Mok Oh, dopredsjednik Samsunga.

Oprašta korisnikove pogreške

Oh je naglašavao kompleksnost Brixbya, objasnivši da ako je aplikacija prilagođena Brixbyu, sve što joj inače možete narediti dodirom možete i glasom. Na primjer, možete zatražiti od Brixbya da promijeni jezik na ekranu. Asistent je isto tako u stanju “kognitivno opraštati”, rekao je Oh, te bi bio u stanju raditi i s neodređenim zahtjevima.

“Na mnogo načina primjenjujemo tehnologiju dubokog učenja na Brixby”, rekao je Oh. Tako korisnici imaju mogućnost davanja Brixbyu palca gore li dolje nakon što izvrši zadatak, kako bi znao koliko ga je dobro obavio, te mu na taj način pomogao pri učenju.

Ova palac gore/palac dolje funkcija kritična je za virtualne pomoćnike poput Brixbya, kaže profesor informatičkih znanosti Sveučilišta Carnegie Mellon, Alex Rudnicky. “Potrebna je neka vrsta ocjenjivanja koja bi omogućavala sustavu da uči, da razumije vezu između onoga što korisnik želi i što se stvarno događa”, rekao je. “Realno govoreći, agent će raditi puno grešaka.”

Amazonova Alexa ima sličnu funkciju, pomoću koje upita korisnika da li je napravila baš ono što su htjeli.

Prepoznaje navike i nudi preporuke

Osim što čuje, Brixby može i gledati u pravi svijet. Pomoću kamere ugrađene u S8, Brixby može prepoznati predmete te tražiti informacije o određenom proizvodu kao i povezanim proizvodima.

Brixby bi trebao učiti i vaše navike, rekao je Oh. Ako obično zovete telefonom kada se vozite doma s posla, asistent bi to mogao primjetiti te vam kasnije preporučiti da to napravite. A mogao bi i preporučiti da koristite Uber ako to redovito činite u određeno vrijeme.

Brixby ima vlastiti ekran kojeg slaže na temelju informacija koje ima o tipičnim navikama korisnika. Informacije s raznih aplikacija poredane su po relevantnosti, tako da na primjer ujutro kao prve stavlja informacije o vremenu i pristigle mailove, dok bi navečer na vrh mogao staviti društvene medije.