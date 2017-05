SPAS ZA BATERIJU: 5 savjeta koje biste definitivno trebali početi primjenjivati na svom mobitelu

U nizu stvari koje čitavog života radite pogrešno, sada na popis dodano i punjenje mobitela. Istini za volju, možda u ovom slučaju ne griješite baš čitav život jer su se baterije u mobitelima uvelike promijenile, ali, ipak griješite.

Kako biste izvukli maksimum iz svog mobitela potrebno ga je, logično, uvijek držati optimalno napunjenog. Evo nekoliko savjeta stručnjaka kako produžiti životni vijek baterije vašeg mobitela.

Nemojte ga puniti do 100 posto

Važno je imati na umu da su u današnjim mobitelima litij-ionske baterije koje se uvelike razlikuju od nekadašnjih nikal-kadmijevih baterija. To ujedno znači i da ih više netreba puniti do kraja te potom isto tako isprazniti do kraja kao što se to radilo sa starijim baterijama kako bi im se produžio vijek. S litij-ionskim baterijama to ima kontraefekt – dodtano opetrećuje bateriju i diže joj temperaturu što može dovesti do oštećenja. Stručnjaci predlažu da se mobitel isključi iz punjača na 85 posto.

Isključite mobitel dok se puni

Ovo će biti vrlo teško većini vas, ali punjenje upaljenog mobitela može dovesti do problema. Recimo da se punjač zbuni kad kad se nalazi u upaljenom mobitelu. Stoga nastavlja puniti bateriju i nakon što je ona puna što opet dovodi do dodatnog opterećenja na bateriju .



Držite bateriju iznad 50 posto

Kako biste održali bateriju što dulje na životu, nemojte joj dopustiti da padne ispod 50 psoto. Što se više spušta prema nula posto to je veće opterećenje na bateriju te se ona brže kvari. No, postoji iznimka. Jednom mjesečno ispraznite bateriju do kraja kako pomogli kalibriranju mobitela.

Držite ih podalje od izvora hladnoće i vrućine

Držanje elektroničkih uređaja podalje od izvora ekstremnih temperatura uvijek je dobar savjet, a to posebno vrijedi za pametne telefone. Baterija na vađšem uređaju svake će godine izgubiti dio svog kapaciteta, a ako će biti izložena visokim ili niskim temperaturama, taj će gubitak biti itekako očit.

Kratka punjenja

Najbolji savjet za punjenje mobitela je vjerojatno onaj koji se tiče kratkih punjenja. Kad vam baterija padne na 50 posto, napunite je do 85 i tako joj produljite život.