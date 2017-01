POPUT PTICE: Let ovog drona koji mijenja oblik inspiriran je prirodom

Dron koji je u stanju promijeniti i prilagoditi svoj oblik označava novu eru zračne robotike, u kojoj se priroda i tehnologija spajaju kako bi stvorile inžinjersko čudo.

Dronovi dolaze u puno oblika. Najčešće varijante su one s fiksnim i rotirajućim krilima. Oba su tipa optimizirana da funkcioniraju u točno određenim uvjetima, piše Interesting Engineering.

Različiti dizajni – različite prednosti, ali i nedostaci

Fiksna krila omogućuju dugotrajan let jer olakšavaju jedrenje po zraku. To pojačava učinkovitost po vjetrovitom vremenu. No dronovi s fiksnim krilima nisu toliko pokretljivi poput onih s rotirajućim krilima, koji opet troše više energije zbog konstantnog okretanja više elisa. I kako onda dobiti najbolje od oba dizajna – pokretljivost i dugi let?



Odgovor možda stiže iz Švicarske. Inženjer Dario Floreano i njegov tim u Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) razvili su novi tip drona koji inspiraciju traži u prirodi. Floreanov dizajn tako imitira pokretljivost ptice tako što je na kraju krila drona ugradila umjetna uvlačiva krila.

Pera su napravljena od stakloplastika, prekrivene najlonom. Za dodatnu snagu imaju štapić od ugljikovih vlakana. Dron se može prilagoditi promjenjivom vjetru tako da mijenja svoj izgled. Umjetna se pera asimetrično uvlače (jedno po jedno), kako bi ubrzali prokretljivost i kontrolu letjelice.

Dron eliminira zračne vrtloge koji nastaju iza krila tako što uvuče rubove krila i tako smanji njihovu površinu. Smanjenje trenja zraka omogućuje dronu da izdrži i jače vjetrove.

Smanjivanjem otpora zraka ptica može povećati svoje ubrzanje bez trošenja više energije. A to se odnosi i na dron.

Ovo nije prvi prijenos ptičjih karakteristika u robotici. SmartBird je ultralaki dron modeliran po galebu. SmartBird maše svojim krilima kako bi dobio uzgon a iskrivljuje torzo kako bi upravljao letom. Zanimljivo bi bilo vidjeti što bi se dogodilo ako bi se ove dvije ideje spojile. To bi moglo stvoriti potpuni zračni koncept koji bi bio baš poput ptice.