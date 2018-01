MOŽDA SVE GODINAMA RADITE POTPUNO KRIVO: Pet savjeta kako pravilno puniti svoj mobilni telefon

Šest savjeta o tome kako najbolje puniti bateriju, bez da joj dodatno ne skraćujete vijek trajanja.

Ako već neko vrijeme koristite svoj telefon dobre su šanse kako mu baterija više nije kao nekoć. To bi mogla biti posljedica redovitog neizbježnog trošenja, ali djelomično i vaših navika njenog punjenja, piše Mirror.

Prikapčanje već gotovo ‘mrtvog’ telefona na punjač na kraju dana da se puni preko noći rutina je koje se drže brojni ljudi, no ona donosi više štete nego koristi. Srećom, Cadax, tvrtka koja nudi uređaje za testiranje baterija, ponudila je savjete kako da produljite vijek trajanja svojih baterija:

1. Punite svoj telefon češće i kraće

Mnogi ljudi jednostavno prije odlaska u krevet priključe telefon da se puni preko noći. No u stvari su kratkotrajna punjenja najbolje rješenje za zdravlje vaše baterije.



Nije bitno da li napunite samo 10 ili 20 posto, jer djelomična punjenja ni najmanje ne škode.

2. Ne dopustite da vam se telefon isprazni do kraja prije nego što ga napunite

Vjerojatno ste često čuli kako je dobro da u potpunosti ispraznite bateriju prije nego što ju ponovo stavite puniti. No to nije točno.

To je u stvari štetno za baterije te će se one tako prije istrošiti. Drugim riječima, izbjegavajte čekanje do upozorenja da vam je baterija pri kraju.

3. Neka vam baterija bude između 65% i 75%

Izgleda da postoji optimalna količina napunjenosti baterije, nešto poput optimalne brzine automobila u odnosu na potrošnju goriva.

Stručnjaci tvrde kako je kod baterija ta točka negdje između 65% i 75%. Najbolje je da vam punjač uvijek bude pri ruci.

4. Nikada ne punite bateriju do kraja

Ovo možda i ne djeluje najlogičnije, no ispada kako nikada ne biste trebali u potpunosti napuniti vašu bateriju.

To je zato što moderne litij-ionske baterije ne moraju biti potpuno napunjene da bi dobro radile. U stvari i bolje je da nisu napunjene do kraja, jer visoka voltaža izaziva stres kod baterija.

EKSPRESNO PUNJENJE Izumili bateriju koja će vam napuniti mobitel u samo minutu

5. Ne morate ukloniti punjač kada je baterija puna

Ako odlučite ignorirati savjet br. 4, dobra je vijest kako ne morate vaditi punjač iz utičnice nakon što vam se baterija u potpunosti napuni. Stvar je u tome da se punjač automatski isključi te bateriji ne škodi ako i dalje ostane priključena na njega.

No ako već ne koristite bateriji time što ju punite do 100%, možda je bolje da uređaj jednostavno ostavite na miru preko noći.