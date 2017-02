JE LI JEDAN ZAISTA DVOSTRUKO BOLJI OD DRUGOG: Evo koja je razlika između 32-bitnog i 64-bitnog OS-a

Ako imate računalo napravljen u zadnjih 10 godina, vjerojatno imate 64-bitni operativni sustav, ali koliko se on razlikuje od starog 32-bitnog?

Ako znate bilo što o računalima, vjerojatno ste barem čuli termine 64-bitno i 32-bitno. A možda vam je poznata i 8-bitna grafika zbog svoje stilske prirode u video igrama i digitalnoj umjetnosti. Sve ove različite vrijednosti odnose se na procesnu snagu računala, piše Interesting Engineering.

Bit je 0 ili 1 u binarnom sustavu. Jedan bit je jedan podatak. 1-bitno računanje znači dvije različite vrijednosti, a 4-bitno računanje znači 16 različitih vrijednosti (dva na četvrtu potenciju). Kako se radi o eksponencijalnom rastu, kada dođete do 32-bitne snage procesiranja vrijednost postaje dosta velika, jer 32-bitna računala mogu imati 4.294.967.296 vrijednosti.



Ako udvostručimo vrijednost bitova na moderni 64-bitni sustav otkriti ćemo da naša računala mogu imati preko 18.4 kvintilijuna (10 na 30. potenciju) vrijednosti. Drugim riječima, kada smo prešli s 32-bitnih na 64-bitna računala, vrijednosti naših računala nisu se samo udvostručile.

Jeste li 32-bitni ili 64-bitni korisnik?

Manje-više sva računala napravljena nakon 2005. u sebi imaju 64-bitni čip, no to ne znači da su svi programi i softveri isto tako postali 64-bitni. Možda u stvari imate instaliran 32-bitni operativni sustav na svome 64-bitnome stroju, a to bi moglo ograničavati njegove mogućnosti.

Ako imete neko staru ciglu s početka tisućljeća, ili zastarjeli softver, možda još uvijek imate stari operativni sustav. Najčešće kada se OS ažurira, ne mijenja se sam iz 32 u 64-bitni, čak ako imate i najnovije verzije. Vaš će sustav najčešće ostati isti osim ako sami ne skinete novi.

Možda mislite da vama ionako nije važno da li vam je OS 32 ili 64-bitni, no kod starijeg OS-a postoji jedno veliko ograničenje – kolikoj količini RAM-a može pristupitti. Tako 32-bitni OS može koristiti najviše 4GB RAM-a. Čak i ako je na vašem računalu instalirano više, to neće ništa značiti. S druge strane, 64-bitni OS može pristupiti eksponencijalno ogromnoj količini RAM-a. Konkretno, maksimalna količina je 16 eksabajta, ili 16 milijardi milijardi (da, dva puta) RAM-a. Kako takva količina memorije još ne postoji u PC formatu, praktički je nemoguće instalirati više RAM-a nego što ga OS može koristiti.

No ako koristite Windowse 10 vaš je RAM ograničen na 2 terabajta kako ne biste preopteretili sustav.

Prijelaz na 64-bitna računala bila je velika stvar u prijašnjem desetljeću, ali nije nemoguće da na vašim računalima negdje još uvijek vrebaju 32-bitni kodovi koji ograničavaju rad računala. Pobrinite se da imate instalirane 64-bitne operativne sustave i programe kako bi maksimalizirali sposobnosti vašeg stroja.