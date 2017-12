10 NAJBOGATIJIH YOUTUBERA: Živi dokaz da se svi skupa bavimo krivim poslom

Youtube je postao pravo plodno tlo za laku zaradu, a dokaz tome su i ovi ljudi.

Najlakše zarađen novac, reći će mnogi, jest onaj zarađen na Youtube. I doista, nije tajna da velik broj Youtubera pliva u milijunima zbog svojih videa. Forbes je, kao i za mnogo drugih industrija, napravio popis najplaćenijih Youtubera za 2017. godinu.

10. Lilly Singh – 10,5 mil. $

Kanadska komičarka indijskog porijekla svoje je followere stekla zahvaljujući satiričnim videima koji su nerijetko inspirirani svakodnevnim događajima. Jedina je žena na ovom popisu, a ove je godine izdala i svoju prvi knjigu ‘How to be a Bawse: A Guide to Conquering Life’.



9. Smosh – 11 mil $

Smosh su nekada bili komičarski duo, najbolji prijatelji Ian Hecox i Anthony Padilla. Padilla je u lipnju ove godine odlučio poći u solo vode, dok je Hecox odmah jasno dao do znanja da ostaje vjeran brendu kojeg su zajedno stvorili.

8. Ryan ToysReview – 11 mil $

Ima samo sedam godina a već je multimilijunaš. Maleni Ryan ima svoj YouTube kanal na kojem objavljuje recenzije igračaka. Budući da se našao na ovoj listi, očito je da se radi o prominentnom biznisu.

7. Jake Paul – 11,5 mil $

Jake je stekao popularnost za vrijeme, sada pokojnog, Vinea. Po njegovom gašenju prebacio se na YouTube, a ubrzo mu je Disney dao uloge u svojim serijama.

6. PewDiePie – 12 mil $

28-godišnji Šveđanin, pravim imenom Felix Arvid Ulf Kjellberg, također komičar kao i svi prije njega na ovom popisu, ima najviše sljedbenika na YouTubeu. U posljednje se vrijeme nekoliko puta našao na meti kritika zbog rasističkih stavova koje je izrazio u svojim videima, ali je svejedno uspio zaraditi 12 milijuna dolara.

5. Logan Paul – 12,5 mil $

Kao i njegov mlađi brat Paul, slavu je stekao na Vineu te se potom prebacio na Youtube. Njegovi videi uključuju i razne izazove kao i kratke filmove te je također angažiran kao glumac u serijama i filmovima.

4. Markiplier – 12,5 mil $

Pravo ime mu je Mark Edward Fischbach, a trenutno na YouTubeu ima gotovo 19 milijuna subscribera. Popularnost je stekao zahvaljujući tutorialima za horor igrice.

3. Dude Perfect – 14 mil $

Coby, Cory, Garret, Cody i Tyler su dospjeli na treće mjesto ove liste zahvaljujući svom sportskom umijeću. Trikovi s loptom i okršaji na terenu donijeli su im više od 10 milijuna dolara u godinu dana.

2. Evan Fong – 15,5 mil $

Još jedan YouTuber koji se obogatio zahvaljujući igricama. Ako zapnete na nekoj igrici velike su šanse da ćete u potrazi za pomoći nabasati na njegov kanal. Klik po klik i eto 15 milijuna dolara.

1. DanTDM – 16,5 mil $

Dan Middleton u godinu dana zaradio je impresivan iznos zahvaljujući igrici MineCraft. On uživo prenosi svoje igre i vjerujemo da ste upravo shvatili da ste u krivom biznisu u kojem god da jeste.