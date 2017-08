ŠTO JE ESPORT? Brojke govore o popularnosti ovog rastućeg trenda

Esport se u zadnjih 30 godina sve više širi, a njegovi razmjeri mogu se brojiti u milijunima. Elektronički sport počeo je još 1980ih godina.

Esport, eSport, elektronički sport ili natjecateljsko igranje video igara počelo je s arkadnim igrama i internim natjecanjima. Prvo službeno esport natjecanje održano je 1972. godine na Stanford sveučilištu, a igrao se Spacewar. Glavna nagrada tada je bila godišnja pretplata na Rolling Stone časopis. Prvo veće natjecanje organizirao je Atari 1980. godine kada se okupilo preko 10 000 igrača.

Popularnost video igara mahnito raste

Atarijevo natjecanje bilo je u igrici The Space Invaders, a to je samo pokrenulo lavinu novih esport natjecanja. Nitendo World Championship je prvo svjetsko prvenstvo u esportu održano 1990. godine u Teksasu.

Prve popularne igre, a koje su aktualne i danas su Super Mario Bros, Tetris, Cyberathlete Professional League. Nakon dolaska PC-a 1997. godine kreće lavina popularnosti esporta na konzolama ali i na računalu.



Popularnost esporta došla je i radi sponzora koji su ova događanja prepoznali kao atraktivna za privlačenje i zadržavanje korisnika. Proizvođači i distributeri hardwarea su za natjecanja uvijek zainteresirani, a publika svakog dana samo raste. U zadnjih nekoliko godina na esport natjecanjima mogu se vidjeti sponzori kao što su Coca-Cola. American Express i Red Bull.

Zanimljiv podatak je da je 2009. godina u Velikoj Britaniji zapamćena kao godina u kojoj je industrija video igara zgazila sve druge zabavne industrije uključujući kina, prodaju DVD-ova i CD-ova.

Kako postoje nogometne lige i ostala klupska natjecanja, tako postoje i esport natjecanja u elektroničkom obliku. Najpoznatija su Electronic Sports League, Major League Gaming i League of Legends Championship Series. Na esport natjecanjima sudjeluju timovi ili klanovi na tjednoj i mjesečnoj bazi. Natjecanja mogu biti na razini države, regije i kontinenta.

Brojke govore sve za sebe

Filmska industrija se više ne može niti natjecati s esport industrijom. To potvrđuju cifre koje govore kako niti Jurassic World nije imao prodaju kao što je imala popularna video igra Halo koja je zaradila 400 milijuna dolara prvi tjedan. Poznata je i cifra koju su zaradili za Call of Duty: Black Ops 3 – 550 milijuna dolara u samo prva tri dana prodaje.

Popularnost zajedničkog igranja ovih i drugih igara mahnito raste, pa se tako procjenjuje da ta industrija godišnje vrti minimalno oko milijardu dolara. Sljedećih godina se očekuje rast od skoro duplo toliko.

Jedna od najpoznatijih igara je League of Legends, ili poznatije LoL, besplatna je igra Riot Games studia. 2015. godine održano je svjetsko prvenstvo u LoLu, a nagradni fond je iznosio je 2,1 mil.dolara, gdje je koreanski tim SK Telecom T1 osvojio prvo mjesto i milijun dolara. Natjecanja se održavaju u poznatima arenama, pa je tako finale u LoLu održano u Mercedes-Benz Areni u Berlinu, godinu prije toga Sangam Stadionu u Južnoj Koreji, a godinu prije u Staples Centru u Los Angelesu.

The International 2015 najprestižnije je natjecanje u igri DotA 2, a nagradni fond bio mu je veći od 18 milijuna dolara. Tim koji je osvojio turnir kući je otišao sa 6 milijuna dolara.

Korisnici i gledatelji esporta su i djevojke

Istraživanja navode u esportu ima do 45% žena koje aktivno igraju. Izvještaji za 2016. godinu pokazuju kako preko 1.2 milijardi ljudi igra video igre. Prosječna starost osoba koje igraju je 31-35 godina. Tek 29% korisnika je maloljetnih.

Dokaz o aktivnom igranju video igara je podatak o tome koliko ljudi igra LoL. U prvom mjesecu 2014. godina ta igra imala je 27 milijuna aktivnih igrača u isto vrijeme, a čak preko 7 milijuna igrača istovremeno. Ova brojka s godinama samo raste. Osim što ima velik broj korisnika, broj online gledatelja je također velik. Turnir je gledalo preko 36 milijuna korisnika istovremeno. Brojke gledatelja ostalih popularnih turnira idu do 30 milijuna. Usporedbe radi, finale NBA-a gledalo je oko 20 milijuna ljudi, što je manje od 4 najgledanija esport događaja.

Na internetskoj stranici Twitch koja je dominantna platforma za prijenos igranja esporta uživo, najpopularnije igre u svakom trentku dnevno imaju preko nekoliko stotina tisuća ljudi koji uživo prate svoje najdraže igrače. Stalni pregledi popularnog streamera budu i preko 10 tisuća ljudi u svakom trenu. Jedan od rekorda je stream Heartstone-a Kripparriana kojega je prilikom izlaska ekspanzije Whispers of the Old Gods uživo gledalo preko 100 tisuća ljudi.

Ovo je samo dnevno gledanje igranja esporta, ne govoreći o tome koliko zainteresiranih dolazi na velike događaje.

Pravilno pisanje naziva esport

Kao što je i pitanje elektonička ili elektronska pošta uvijek goruće, tako je bilo i sa esportom. Associated Press je još u početku rasta popularnosti esporta pokrenuo pitanje generalizacije termina. Kada se gleda u hrvatskom pravopisu jedini ispravni način bi bio maknuti množinu i veliko slovo pa dodati spojnicu i pisati e-sport. S druge strane Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje slaže se s odlukom Associated Pressa, a to je da je ova riječ iznimka i da se ona smije dopustiti ako to uvjetuje tržište. Riječ koja je pravilna i uvažena je esport, no zasigurno nećete pogriješiti ako pišete Esport, eSport ili E-sport.

Učinci video igara na ljudski mozak

Igranje video igara ima svoje pozitivne i negativne strane. Pozitivne strane su te što igrači kroz igru mogu naučiti mnogo, posebice ako se radi o esport natjecanjima gdje imaju mogućnost upoznati ljude iz cijelog svijeta pa i naučiti jezik. Osim toga, igrači kroz video igre svladavaju logičke vještine, motoričke i prostorne vještine, preciznost, multitasking i osmišljanje taktika. Večina popularnih igara nisu ‘prazne pucnjave’ nego od igrača zahtijevaju da on brzo razmišlja, bude logičan i da donese odluke. Prema provedenoj studiji, osobito akcijske igre treniraju mozak za brze odluke.

S druge strane, prekomjerno igranje video igara nosi sa sobom brojne negativne posljedice. Pretjerano povezivanje s video igrama može utjecati na povećanje agresivnih misli, ponašanja i osjećanja. Do problema može doći kada se u igri nagrađuje nasilno ponašanje, tako da studije pokazuju da je agresivno ponašanje povezano s video igrama u nekom mjerilu. Osim toga one mogu dovesti do socijalne izolacije osobe, što može uzrokovati depresiju, pretilost i druge zdravstvene probleme.