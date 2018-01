ZVIJEZDA UNITEDA KAŽNJENA ZBOG PRLJAVOG POTEZA: ‘Samo mi je odbrusio da nije ništa napravio’

Young će propustiti obračun s Evertonom u ponedjeljak predvečer, utakmicu FA kupa i prvenstveni sraz sa Stokeom.

Igrač Machester Uniteda Ashley Young nije se proslavio u posljednjoj utakmici svog kluba u prošloj godini. Momčad Josea Mourinha odigrala je bez golova na Old Traffordu, a jedan detalj posebno se našao pod povećalom. Naime, Xoung je u jednomm trenutku ničim izazvan laktom u trbuh udario srpskog reprezentativca Dušana Tadića. Sucu je to promaknulo, ali ne i kamerama pa je Englez naknadno kažnjen s tri utakmice suspenzije.

Tadić u nevjerici

“Nisam mogao vjerovati da me Young udario. Baš sam razočaran. To nisam očekivao od igrača njegove reputacije. Trebao je dobiti crveni, ali sudac nije to primijetio. Ovakvim stvarima nije mjesto u nogometu. Shvatio bi da me gurnuo, ali lakat u trbuh bez razloga…”, ispričao je Tadić poslije susreta.

“Pitao sam ga zašto je to napravio, a on mi je odbrusio d a nije ništa učinio”, dodao je.

Young će propustiti današnji obračun s Evertonom, utakmicu FA kupa i prvenstveni sraz sa Stokeom.