ZVEZDAŠI NAHVALILI CEDEVITU: ‘Ova razlika nije realan odnos snaga ni večeras ni uopće’

Košarkaši Cedevite poraženi su u prvoj finalnoj utakmici ABA lige u Beogradu od Crvene Zvezde s 64-81 (27-16, 17-29, 10-21, 12-15).

Hrvatski prvak u prvoj je trećini imao 15 poena prednosti, ali je nisu iskoristili te su na kraju izgubili.

“Čestitam Crvenoj zvezdi ne samo na današnjoj pobjedi nego zato što su po mojem mišljenju zaslužili igrati u playoffu Eurolige. Bio sam uzrujan kad sam gledao njihovu utakmicu protiv Darušafake, koja je dobro igrala, ali po mojem mišljenju Zvezda je ipak pokazala nešto drugačije. Danas je Zvezda igrala odličnu utakmicu i zaslužila je pobjedu. Ja sam napravio neke greške i ispričavam se svojim igračima. Srećom, sutra imamo drugu utakmicu”, rekao je poslije susreta pomoćni trener Cedevite Gianmarco Pozzecco.



Nedostaje razigravač

“Dobro smo otvorili, bili smo koncentrirani i fokusirani na ono što smo pripremili. Igrali smo odlično i bili smo svježi, a onda je Zvezda počela igrati puno agresivnije u obrani. Toni Katić je igrao odličnu utakmicu, no nemamo pravog rezervnog razigravača. Luka Babić nam je puno pomogao, on može igrati razigravača, no onda moramo pomicati sve igrače na terenu, a to nije lako protiv jedne od najboljih obrana u Europi. Sutra će opet biti teško, ali opet ćemo pokušati. I danas smo se borili do kraja, a sutra je novi dan”, poručio je.

Prvi finalni dvoboj prokomentirao je i Filip Krušlin.

“Bila je to teška utakmica za nas. Mislim da smo je jako dobro otvorili. Igrali smo jako dobro većinu prvog poluvremena, no pred kraj prvog poluvremena Zvezda je povećala agresivnost. Na to nismo dobro odgovorili i na odmor smo otišli s poenom minusa. Mislim da je ključna četvrtina bila treća, u kojoj nismo dovoljno dobro odgovorili na njihovu agresivnost ni obrambeno ni napadački. Napadački smo dosta slabo reagirali, zabili smo u toj četvrtini svega 10 poena i mislim da je to odlučilo utakmicu. Sutra je novi dan i nova utakmica. Treba se dobro odmoriti i nadam se da ćemo sutra pružiti bolju igru”, izjavio je igrač Cedevite.

Razloga za zadovoljstvo imao je trener Zvezde Dejan Radonjić.

Radonjić nezadovoljan

“Ambijent je stvarno bio dobar i ja osobno i momci sutra očekujemo još bolju atmosferu i još bolji ambijent. Nadamo se, zaslužili smo, da to bude tako sutra. Nisam prezadovoljan utakmicom. Zato znam da nas sutra čeka težak zadatak i u ovakvim serijama je druga utakmica uvijek izuzetno opasna. Mi smo već imali takvo iskustvo prije nekoliko godina kada smo došli do neke razlike u jednom trenutku protiv Partizana i mislili smo da je to to, a to nije bilo realno”, rekao je Radonjić i nastavio.

“Cedevita je večeras pokazala ozbiljnu kvalitetu i nije slučajno slagana da ponovno igra Euroligu. Ova razlika na kraju nije realan odnos snaga ni večeras ni uopće, posebice ne u odnosu na ovu momčad koja sada nastupa za Zvezdu. Početak utakmice je bio sjajan za ekipu Cedevite. Koristili su svaku našu lošu situaciju i veliku kvalitetu koju posjeduju. Morali smo puno izgarati na terenu i tu je značaj simbioze terena i tribine bio izuzetno kvalitetno pokazan. Pravili smo greške, ali smo uspjeli doći do 1-0”, završio je.

Marko Bjelica također se osvrnuo na pobjedu Zvezde.

“Mislim da smo dosta loše otvorili utakmicu. Ponajprije u obrani jer smo primili dosta poena, što nas inače ne krasi ove godine. Tokom utakmice smo se vraćali, a na kraju smo se vratili i došli do neke prednosti koju smo opet ispuštali. Bilo je dosta oscilacija i to je sigurno nešto što trebamo popraviti za sljedeću utakmicu. Zahvalio bih se Cedeviti na fer igri i trebamo što prije zaboraviti ovu utakmicu i okrenuti se novoj”, jasan je Bjelica.