ZORAN ZEKIĆ ZA NET.HR: ‘Oduševljava me kada igrači Intera i Reala kažu da im je trener otkrio gdje moraju stajati, to je ‘revolucija’

Hrvatska je u prvoj utakmici bila mnogo bolja i dominantnija momčad, a u uzvratu nešto povučenija što se pokazalo kao pun pogodak. No jesu li sve taktičke zamisli izbornika Dalića bile na mjestu, pitali smo Zorana Zekića koji ove godine s Osijekom niže odlične rezultate.

Dalićevo postavljanje igre pokazalo se kao pun pogodak, a s time se slaže i trener Osijeka, Zoran Zekić:



“Imali smo dvije različite ideje u dvije utakmice. U prvoj smo bili jako agresivni i odlično smo igrali duge lopte. Mijenjali smo strane te smo imali i dubinu i širinu. Brzim protokom lopte otvarali smo prostor za bekove, a tu je veliki dio posla odradio Kalinić koji je bio agresivan i davao nam dubinu”, pohvalio je Zekić našeg napadača.

‘Daj Grcima loptu, ne znaju što će s njom’

“Jučer smo odigrali pametnu i pragmatičnu utakmicu, pokazali smo da se znamo i braniti. Teško je bilo očekivati da ćemo ponoviti onakvu utakmicu visokog ritma, a igranje Mandžukića umjesto Kramarića je bilo sasvim očekivano. Bilo je – daj Grcima loptu, oni ne znaju što će s njom”, komentirao je trener Osijeka.

“Skibbe je pogriješio s taktikom u prvoj utakmici. Htio je igrati neku 3-6-1 formaciju za koju oni nisu bili uigrani. Bekovi su stalno plivali i ostajao je velik prostor između njih i stopera i vezni igrači to nisu mogli pohvatati”, otvoreno je ukazao na greške njemačkog trenera pa dodao:

“Ne znam kakvu je ideju imao za drugu utakmicu. Očekivao sam da će Mitroglouu u napadu pridružiti Manolasa ili Sokratisa i pokušavati dugim loptama prijetiti našem golu, a oni su išli na neku kombinatoriku za koju nemaju kvalitetu niti ideju. Stvarno mi nije jasno što je želio postići sinoć, očekivao sam da će barem napraviti veći pritisak što se tiče duela i skok igre.”

‘Revolucija u nogometu’

Antu Čačića i njegovo vodstvo reprezentacije nije želio komentirati jer nije upoznat s njegovim načinom rada, ali je zato komentirao izjave reprezentativaca kako su dobili preciznije upute:

“Oduševljava me ovo da igrači govore kako im je izbornik rekao gdje trebaju stajati. Stvarno me oduševljava kada dođe neki igrač iz Intera, Milana ili Reala i kaže da mu je trener uspio objasniti gdje treba stajati. To je revolucija haha”, našalio se ovaj 43-godišnjak.

‘HNL ima kvalitetnih igrača’

Upitali smo ga i misli li da je ovo najbolji igrački kadar kojeg Hrvatska ima:

“Siguran sam da će do početka SP-a iduće godine neki novi igrači biti pozvani i da će izbornik pogledati i prvu HNL jer tu ima kvalitetnih igrača koji zaslužuju biti na nekom širem spisku. Ali ovo je nekim našim igračima zadnje veliko natjecanje i sigurno je da će imati velik motiv. Biti ćemo za sve jako opasni i ako budemo raspoloženi i svi na sto posto, možemo daleko dogurati”, rekao je za kraj Zoran Zekić.