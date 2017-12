ZORAN ZEKIĆ ZA NET.HR: ‘Bočkaj više nije balavac i vrijeme je da se uozbilji, a Škorić je najbolji stoper lige’

“Ostvarili smo dobre rezultate u Europi i u prvenstvu, ali mislim da smo mogli i bolje”, rekao nam je trener Osijeka

Osijek se nalazi na trećem mjestu prvenstvene ljestvice sa 36 bodova, dok drugoplasirani Hajduk ima svega dva boda više. Dinamo je ove sezone priča za sebe, nema nijedan poraz i sa 50 bodova uvjerljivo predvodi ljestvicu hrvatskih prvoligaša. Osječani su i svojim europskim nastupima potvrdili da je riječ o vrlo ozbiljnoj momčadi koja može ostvariti mnogo u nacionalnom prvenstvu:

Za komentar prvog dijela sezone, upitali smo njihovog trenera Zorana Zekića:

‘Nisam zadovoljan jer me prosjek ne zadovoljava’

“Sezona je bila dugačka, počeli smo u šestom mjesecu i odigrali 33 utakmice što je zaista iscrpljujuće. Ostvarili smo dobre rezultate u Europi i u prvenstvu, ali mislim da smo mogli i bolje. U nekim smo utakmicama kiksali, u jednom smo dijelu sezonu ostali bez oba beka što nas je također dosta poremetilo. Dosta smo bodova izgubili u zadnjem dijelu prvenstva, nedostajalo nam je kvalitete u završnom dodavanju i zadnjoj trećini igrališta te smo neke stvari trebali bolje riješavati u 16 metara”, rekao je Zekić i dodao:



“Nikada nisam zadovoljan jer me ne zadovoljava prosjek i težimo još boljem.”

U Rijeci i Dinamu očekuju se brojni odlasci pa smo željeli saznati kakvi su planovi Osječana po tom pitanju:

“Čisto sumnjam da će biti nekakvih pojačanja, mislim da niti nemamo nekakav budžet za to te ćemo se osloniti na ovo što imamo. Uzet ćemo mlađe igrače i neke iz B momčadi, ali uvijek je moguće da dođe neki igrač koji nije preskup. Sumnjam da će biti nekih važnijih transfera.”

‘Bočkaj više nije balavac i vrijeme je da se uozbilji’

Petar Bočkaj pravi je dragulj Osijeka, ali taj 21-godišnji bek s ubojitom ljevicom ima određenih problema s disciplinom. Odnosno, kako je sam rekao nekoliko puta, čovjek je za zabave i zbog tog razloga često ima problema s kilažom:

“Situacija je takva da je on bio u jako dobrom stanju poslije ljeta, a onda je otišao na reprezentativno okupljanje gdje se malo opustio i on ako nije 200% unutra onda ima problema s kilama. Krajnje je vrijeme da se uozbilji, nije više balavac, ima ogroman potencijal i želimo od njega da postane igračina. Ako se nastavi ponašati na ovaj način, imat ćemo dosta problema. Obavio sam razgovor s njim, nadam se da je shvatio i da se više nećemo nalaziti zbog te teme”, rekao je 43-godišnji trener i dodao:

“Ima apsolutnu podršku u klubu, od trenera, od suigrača i od uprave i ima sve da bude što mi svi očekujemo od njega, a na njemu je da sada to iskoristi.”

‘Škorić je najbolji stoper u ligi’

Zamolili smo ga i da nam prokomentira izbor najbolje jedanaestorke dosadašnjeg dijela prvenstva u kojeg je Joško Jeličić uvrstio Livakovića, Benkovića, Župarića, Vešovića, Moru, Bradarića, Ercega, Olma, Soudanija, ali i dva igrača Osijeka, Grezdu i Barišića.

“Mislim da je apsolutno mjesto zaslužio Miro Škorić, ali to je odabir gospodina Jeličića. Za mene je Škorić najbolji stoper u ligi i to daleko i to je pokazao svojim prezentacijama ove godine. Tko je pratio naše prvenstvo i europske utakmice, mogao je vidjeti da je Škorić odigrao zaista fantastičnu sezonu. Ali kao i uvijek, on je podcijenjen i što ga više podcjenjuju, bit će duže kod mene”, rekao nam je uz smijeh za kraj Zekić.