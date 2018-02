ZORAN MAMIĆ PRAVI JE HIT U EMIRATIMA, ALI I OKOLICI: ‘Bivši klub mi nudi pravo bogatstvo da se vratim’

“Imam dobru situaciju, vodeći smo u prvenstvu, vlasnici kluba su zadovoljni i nedavno su me obavijestili kako žele da produljim ugovor”, izjavio je Mamić

Zoran Mamić u Ujedinjenim Arapskim Emiratima radi odličan posao s Al Ainom. Nakon 15 kola drži prvo mjesto, još uvijek nema poraza, a u posljednjem kolu upisao je veliku pobjedu od 7-0 protiv Ajmana.

Proteklog tjedna oduševljeni su navijači izvjesili transparent s natpisom “Ponosni smo na tebe”. Inače su navijači u Emiratima suzdržani, ali Mamića ovo ne iznenađuje:

“Nije se to dogodilo prvi put. Već su mi navijači znali iskazivati potporu s tribina, što mi zaista puno znači i jako mi je drago da s njima imam odličan odnos. Najviše me ovdje cijene Saudijci, kojima je nogomet najvažniji nacionalni sport i dobro me poznaju i jer sam bio trener Al Nasra. U UAE ima samo milijun Emiraćana i njima nogomet ne predstavlja sport broj jedan”, rekao je Mamić za Večernji list.



‘Sasvim mi je dobro ovdje’

Nedavno se u medijima pojavila i priča kako Mamić mogao preuzeti engleski Nottingham Forest, ali to se na koncu nije dogodilo:

“Ta priča pojavila se u Grčkoj, jer vlasnik Foresta je Grk, no nikada nisam imao ponudu Nottinghama. Oni su tražili trenera koji ima iskustvo rada u Engleskoj budući da strahuju od ispadanja iz lige pa su uzeli Španjolca Karanku, a meni je ionako sasvim dobro u Emiratima. Imam dobru situaciju, vodeći smo u prvenstvu, vlasnici kluba su zadovoljni i nedavno su me obavijestili kako žele da produljim ugovor. Za sada nismo otišli dalje od toga. A ponuda mi ne manjka. Na primjer, moj bivši klub, saudijski Al Nasr, nudi mi pravo bogatstvo za povratak u Rijad. Tamo će momčad do ljeta voditi Kruno Jurčić“, izjavio je Mamić.