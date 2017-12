ZLATKO DALIĆ OTVORENO O BUDUĆNOSTI NA KLUPI HRVATSKE: ‘Već u glavi imam trenutak kada će me maknuti’

Otkrio je naš izbornik i stavove o skupini za SP te tko su mu uzori

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Pressing Petra Štefanića.

ZLATKO DALIĆ: ‘Nismo htjeli Argentinu, a izbornik Islanda nam je kazao uoči ždrijeba ‘samo ne vas u skupini’



Razgovaralo se o brojnim temama, a jedna od njih bila je i kamp reprezentacije u Rusiji:

“Imamo nekoliko rezervacija, u pregovorima smo i u roku dva, tri dana ćemo odrediti gdje ćemo biti. Naći ćemo najbolju poziciju i najbolji komfor za igrače da ne putuju predaleko. Bilo bi bolje za navijače da smo oko Moskve ili Sankt Petersburg ali znamo kako naši prate reprezentaciju i za njih ništa nije predaleko”, rekao je Dalić.

O ždrijebu

Osvrnuo se tako i na ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva:

“Nije ni najbolji ni najlošiji. Očekujete jake protivnike, ambicije su velike i očekujemo puno. Bit će teško, imamo Argentinu, možda i favorita s Messijem. Oni su zadnjih godina promijenili dva izbornika ali su oni uvijek Argentina, to će biti pravi test, ne možemo ništa izgubiti, te se utakmice najmanje bojim. Htio sam da izbjegnemo Argentinu, Njemačku i Francusku, ali ne bojim se, možemo to odratiti. Znam našu kvalitetu, Island nam ne može parirati”, rekao je o budućim protivnicima naš izbornik.

Reprezentacija o kojoj se ne zna mnogo je Nigerija:

“O Nigeriji mislim suprotno, nisu tipično afrička momčad, s igračima od 35 godina, ovaj je izbornik okupio mladu generaciju, nema zvijezda osim Migela, bit će opasni ali u pola godine ćemo ih dobro proučiti.”

‘Od Ćire sam naučio najviše’

Osvrnuo se još jednom i na priču oko druženja sa Zdravkom Mamićem:

“Priču sam tu rekao, kod nas se stvaraju razne fame. Ja sam svoju karijeru sam izgradio, svojom voljom i energijom, od 14. godine kada sam otišao od kuće. Ja nisam u nikakvim kombinacijama, mene to ne zanima, svjestan sam svega što se događa kod nas. Znam da ću kroz mjesec, dva ili godinu, dvije otići s mjesta reprezentacije i spreman sam za to jer sam to prošao. Već u glavi imam trenutak kada će me maknuti, znam da će se to dogoditi, ali ću raditi pošteno i korektno, radit ću kako ja mislim da je najbolje”.

Aktualnu situaciju oko izbora u HNS-u nije želio komentirati, ali otkrio je tko su mu trenerski uzori:

“Imao sam puno trenera koji su na mene utjecali, ali sam složio svoju priču i strategiju. Od Poklepovića sam naučio prve korake, Ivanković me uputio u posao i trenersku školu, najzaslužniji je bio Ćiro Blažević. Od njega sam naučio puno stvari. Nismo se dugo vidjeli i zvao sam ga, tražio sam ga savjet i nikad neću zaboraviti što je učinio za mene”.