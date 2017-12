ZLATAN OTKRIO ZAŠTO JE 2006. ODBIO MILAN I PREŠAO U INTER: ‘Ronaldo, Baggio, Vieri…nitko od njih to nije uspio’

Ibrahimović je otkrio glavni razlog zbog kojeg je u ljeto 2006. prešao u Inter.

Nakon što je Juventus 2006. godine izbačen u drugu ligu zbog afere Calciopoli Zlatan Ibrahimović odlučio je napustiti Torino i nastaviti karijeru u Interu. U velikom intervjuu za Sky Italiju Šveđanin je otkrio da je te iste godine imao ponudu od Milana.

“Oba kluba su me željela. Moj menadžer Mino Raiola me upitao želim li biti najbolji igrač na svijetu ili najbogatiji. Odgovorio sam mu najbolji na što mi je on rekao dobro i da najbolji postaju najbogatiji. Zbog toga sam nisam išao za novcima nego sam se htio upisati u povijesne knjige. Odabrao sam Inter jer je Milan već osvojio Ligu prvaka, dok Inter nije osvojio Scudetto 17 godina”, počeo je Ibrahimović.

Ronaldo, Baggio, Vieri….

“Ronaldo, Baggio, Vieri, Pirlo, Seedorf….svi su tamo igrali i nitko od njih nije osvojio naslov iako su bili vrhunski igrači. Pomislio sam ako odem tamo i osvojim naslov napravit ću nešto što oni nisu. Kad osvojiš nešto nakon 17 godina ostat ćeš upisan u povijest. Ako osvojiš trofej s klubom koji ih uvijek osvaja onda si jedan od mnogih. Zato sam odabrao Inter”, pojasnio je Šveđanin.



“Za Juventus to nije bila najprihvatljivija stvar, ali ja sam bio motiviran. U isto vrijeme došao je Viera, a tamo su bili još Crespo, Zanetti, Adriano, Maicom. Momčad je bila kompletna. Samo smo morali igrati kao bi podigli trofeje. Zalsužili smo ih i nakon 17 godina osvojili smo Scudetto”, kazao je napadač.

“Nakon toga došao je Mourinho, a s njim i cijeli paket. To me motiviralo. Osvjili smo naslov i po prvi put sam bio najbolji strijelac s Interom. Ako postaneš najbolji strijelac u Italij, onda to možeš postati svugdje. Talijanska liga je najteža, taktički su ispred ostalih. Bio najbolji stranac dva ili tri puta u šest godina te u Italij, a to je vrh vrhova. Na kraju, nakon tri godine u Interu zaželio sam se drugih izazova pa sam otišao”, završio je.