ŽIVOTNA DRAMA SVJETSKE PRVAKINJE: Srpska plivačica bori se s neizlječivom bolešću

Ne tako davno, prije sedam godina, na SP-u u Rimu srpska plivačica Nađa Higl oduševila je svijet osvojivši neočekivano naslov svjetske prvakinje na 200 metara prsno. Svi su zapamtili su zgodnu i nadasve simpatičnu djevojku kovrčave riđe kose i s pjegicama na nosu. Nažalost, Higl je danas daleko od natjecanja i bori se s teškom, neizlječivom bolešću.

Liječnici su nakon višemjesečnih pretraga otkrili da boluje od ulceroznog kolitisa, bolesti crijeva koja ima teške posljedice i zahtijeva strogo liječenje.

‘Živjela sam zdravim, sportskim životom’

Nađa je za srpske medije ispričala detalje svoje životne borbe.

“Nikad nisam imala većih zdravstvenim problema, osim standardnih dječjih bolesti. Od šeste godine bavila sam se plivanjem i vodila zdrav život. Od šestog razreda osnovne, kada sam operirala krajnike, pa do trudnoće, moj zdravstveni karton je bio prazan. Tisuću puta sam se zapitala je li moguće da se ovako nešto može dogoditi osobi koja je živjela zdravim, sportskim načinom života”, kazala je Higl.



Autoimuna bolest do kraja života

“Jako teško podnosim činjenicu da ću do kraja života morati piti lijekove i povremeno ležati u bolnici na terapijama. Problemi su uočeni za vrijeme moje druge trudnoće. Dijagnosticiran mi je ulcerozni colitis. U prvi mah sam bila užasnuta jer je to autoimuna bolest koja će me pratiti do kraja života. Počela sam sa terapijom i nadam se poboljšanju. Moja borba i dalje traje, imam dva naljepša motiva za borbu”, dodala je bivša plivačica.

Na sreću, bolest je to koja se može kontrolirati.

“S tim se može normalno živjeti kad bolest uđe u stanje mirovanja. Sretna sam jer imam priliku živjeti i gledati moje dvije bebe kako odrastaju”, zaključila je Higl.