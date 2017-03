ŽIVOTNA DRAMA ENGLESKE ZVIJEZDA: ‘Prijete nam smrću. Suprugu i djecu su mi pokušali izgurati s ceste’

Engleski napadač Jamie Vardy bio je jedan od junaka prošlogodišnje Leicesterove bajke, međutim sada je postao omražena figura.

Glavni razlog tomu je odlazak Claudija Ranierija s klupe nakon niza lošijih rezultata. Vardy je označen kao jedan do glavnih krivaca tomu te je počeo dobivati ozbiljne prijetnje. Baš kao i njegova obitelj.

Britanski Express piše da je jedan bijesni navijač pokušao izgurati njegovu suprugu s ceste. I to dok su na stražnjem sjedalu automobila bila njihova djeca, dvogodišnja Sofia i dvomjesečna Finley.

Jamie Vardy reveals he has suffered death threats after being blamed for Claudio Ranieri's sackinghttps://t.co/sInJxwJE2p pic.twitter.com/O97oMerAlK — Mirror Football (@MirrorFootball) March 21, 2017

Policija je upoznata sa slučajem, ali sam napadač smatra kako oni mogu malo toga napraviti.

“Ljude zaustavljaju na cesti, a ako nema kamera onda se svašta može dogoditi. Zlostavljaju me na svakom stadionu. Da budem iskren, navijači uvijek uzmu nekog na zub. To je dio nogometa. Ne znam zašto mene sada napadaju, ali me to ne ometa na travnjaku. To mi je normalno. Međutim, kada moja obitelj dobiva prijetnje smrću to je onda zastrašujuće.

“Ljudi su me uzeli na zub i stalno dobivam prijetnje smrću. Prijete mojoj obitelji, djeci… Svakog tjedna stižu mi prijetnje smrću. Pogledajte što pišu o meni na društvenim mrežama”, otkrio je Vardy engleskim medijima, javlja The Sun.