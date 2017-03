ŽESTOKA REAKCIJA NAKON HULIGANSKOG ISPADA: Ogorčeni Hajdukov povjerenik za sigurnost sasuo paljbu na HNS

Nakon što je tijekom utakmice između Hajduka i Rijeke na Poljudu jedan huligan sa šipkom ušao na travnjak putem Facebooka oglasio se Hajdukov povjerenik za sigurnost Kristian Petric, javlja Dalmatinski portal.

“Dobio sam puno poziva novinara u slučaju ulaska navijača s metalnom šipkom u teren. Sigurno da kao čovjek to ne odobravam, ali isto tako sam se mnogo puta pitao zašto pravosuđe ne zatvara one koji su uništili nogomet i opljačkali ga do katastrofalnih razmjera. Još jednom ovim putem šaljem poruku svim državnim organima: gospodo iz državne vlasti, HNS vode ljudi koji su optuženi za najveće kriminalne radnje, ljudi koji su potpisivali robovlasničke ugovore s djecom dovedenom iz Brazila i iz drugih država, po tko zna koliko puta smo upozoravali da će se desiti stvari koje nažalost sa sportom nemaju veze”, poručio je Petric te je nastavio.

“Isto tako po tko zna koji put se pitam zar danas niste na utakmici čuli povike ‘ubij tovara’, zar niste čuli povike i hukanje s tribina kada je Hajdukov igrač Hamza Barry postigao zgoditak? Na isti način osuđujem svaki povik koji sa sportom nema veze bez obzira s koje strane dolazio”, završio je.