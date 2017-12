SVJETSKA PRVAKINJA NEĆE NASTUPITI NA SP-u U SAUDIJSKOJ ARABIJI: ‘Da, izgubit ću titulu, ali odbijam nositi hidžab’

“Točno prije godinu osvojila sam dvije titule i bila sam najsretnija osoba u svijetu šaha, ali sada se osjećam jako loše”, rekla je Anna Muzychuk

Potrebne su godine mukotrpnog rada i truda kako bi postali svjetski prvak u šahu. I to dobro zna Anna Muzychuk, Ukrajinka koji je aktualna svjetska prvakinja u dvije discipline – rapid (gdje se svi potezi moraju odigrati u 15 minuta) i blic (10 minuta za igru).

Do tih je naslova došla prošle godine u Dohi u Kataru, ali ove godine, prvenstvo se održava u Saudijskoj Arabiji, a Anna neće braniti naslov:

“Za nekoliko dana izgubit ću obje svjetske titule – jednu za drugom. Samo zato što sam odlučila da neću putovati u Saudijsku Arabiju”, napisala je Ukrajinka u svom Facebook postu.



“Jer ne želim igrati prema nečijim pravilima, nositi hidžab i abayu, imati pratnju kada izađem i sveukupno, osjećati se kao sekundarno biće. Točno prije godinu osvojila sam dvije titule i bila sam najsretnija osoba u svijetu šaha, ali sada se osjećam jako loše. Spremna sam stati iza svojih principa i preskočiti ovo natjecanje na kojem sam mogla zaraditi više nego na nekoliko desetaka turnira zajedno”, stoji u objavi ove šahistice.

Prema tamošnjim izvještajima, ženama bi bilo dozvoljeno nošenje samo tamnoplavih ili crnih traperica i zatvorenih košulja i majici, a po ulicama bi se mogle kretati samo uz pratnju muškarca.

Nemaju samo žene problema

No nisu žene jedine koje imaju problema sa održavanjem ovog turnira u Saudijskoj Arabiji jer je cijelo domaćinstvo kontroverzno. Naime, tamošnji glavni klerik, Grand Mufti Sheihk Abdulaziz Al Sheihk, početkom prošle godine rekao je kako je šah zabranjen u toj zemlji jer samo troši vrijeme i može dovesti do rivalstva između igrača, a može i voditi do kockanja, koje je zabranjeno u Islamu, prenosi Independent.

Osim toga, neke zemlje nisu dobile vize zbog političkih razloga.

“Sve to je vrlo naporno, ali najviše uznemirava činjenica da nikog zapravo nije birga. To je stvarno gorak osjećaj, ali ja svoje mišljenje i principe neću mijenjati. Isto vrijedi za moju sestru Mariyu i jako sam sretna jer i ona razmišlja kao ja. I da, za sve one kojima je stalo – vratit ćemo se”, napisala je Muzychuk na kraju.