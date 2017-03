ZAR JE TO MOGUĆE? Mourinho otvorio srce i priznao svoju najveću pogrešku: ‘Da, učinio sam veliku nepravdu’

Nakon što je napustio Bastian Schweinsteiger nakon neuspješne dvije sezone na Old Traffordu i prešao u redove Chicago Firea u američkom MLS-u, trener Manchester Uniteda Jose Mourinho priznao je da se krivo ponašao prema njemačkom internacionalcu.

SAVJET ZLATA VRIJEDAN: Ćiro Blažević urnebesnim mudrostima obasuo velikog Mourinha

Uoči utakmice s West Bromwich Albion, Mourinho je, između ostalog, govorio o sad već bivšem igraču Uniteda.

‘Jedan od onih prema kojemu se nisam dobro ponašao’

“On je jedan od igrača prema kojemu se nisam dobro ponašao. Zadnje što sam mu rekao bilo je: ‘Nisam bio u redu prema tebi, zato sada moram biti ok.’ Kad me pitao može li otići iz kluba, morao sam mu to dozvoliti. Bastian to zna. Nedostajat će mi, pravi je deško. Odličan na treninzima, imao je dobar utjecaj na momčad. Vjerojatno će nam trebati u sezoni, ali morao sam ga pustiti”, otkrio je Mourinho.



Bivši njemački reprezentativac koji je s “elfom” osvojio i naslov svjetskog prvaka, a te 2104. u Brazilu bio i jedan od najboljih igrača u sastavu Joachima Löwa, na “mala vrata” napustio je Manchester United, gdje je 2015. stigao iz Bayerna. U gotovo dvije sezone skupio je tek 18 nastupa i zabio jedan gol.

Imao je Schweini i problema s ozljedama, ali je činjenica da ga Mourinho nije previše “šmekao”.

Jose Mourinho: I regret how I treated Bastian Schweinsteiger – https://t.co/Lwe07HiLik pic.twitter.com/jCrJzldrgo — Squawka News (@SquawkaNews) March 31, 2017

‘Sad mi je žao’

Na pitanje što bi sad drugačije napravio, Mourinho je odgovorio:

“Ostavio bih ga u momčadi. Imali smo stvarno previše igrača, mnoge s upitnim statusom. Sad mi je žao. Nije mi teško priznati, to sam mu i rekao”, dodao je Mourinho.