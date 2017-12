WEST BROMWICH POKVARIO SLAVLJE FRANCUZU: Wenger prestigao Fergusona i postao rekorder Premier lige

Utakmica će se pamtiti i po rekordu trenera Arsenala Arsena Wenger koji je po 811. put vodio momčad te je preskočio legendarnog Sir Alexa Fergusona i to na njegov 76. rođendan. Posljednju utakmicu na klupi UnitedaŠkot je imao upravo na stadionu WBA.

Nogometaši West Bromwicha pokvarili su veliku večer Arsenea Wengera. Bila je to večer u kojoj je srušio rekord velikog sir Alexa Fergusona, koji je tijekom karijere Manchester United vodio 810. puta u Premier ligi. Francuski stručnjak došao je u nedjelju do brojke od 811, ali mala će mu to biti utjeha s obzirom da je njegova momčad u samoj završnici ostala bez pobjede.

Ostali bez dva boda u završnici

U zadnjoj utakmici Engleske lige u ovoj kalendarskoj godini WBA i Arsenal su u Birminghamu odigrali 1-1. Arsenal je poveo u 83. minuti kada je James McClean postigao autogol, ali je West Bromwich Albion poraza spasio Jay Rodriguez minutu prije kraja iz kaznenog udarca. Arsenal je ostao peti s čak 21 bodom manje od vodećeg Citya, dok je WBA sada pretposljednji sa samo 16 bodova.

Wenger je dosad upisao 468 pobjeda, 198 remija i 145 poraza, a s Arsenalom je osvojio tri naslova engleskog prvaka i sedam trofeja u FA kupu.