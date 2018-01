VUJOVIĆ PROGOVORIO O OPTUŽBAMA ZA PUŠTANJE UTAKMICE: ‘Da sam prodao utakmicu, zar bi me Zagreb angažirao kao trenera?’

“Srbija je odlična reprezentacija i ako budu fizički spremni izdržati napore, mogu puno napraviti”, najavio je Vujović prvu utakmicu Hrvatske na Euru

Veselin Vujović dobro je poznato lice u Zagrebu, ali i cijeloj Hrvatskoj. U siječnju prošle godine sa Slovenijom je došao do bronce nakon fantastičnog preokreta upravo protiv Hrvatske.

‘To je apsurdno’

Vujo je 2006. godine optuživan kako je utakmicu posljednjeg kola druge faze Europskog prvenstva htio prodati Hrvatima, a o tome je govorio sportklub.rs:

“Ako sam već prodao Hrvatima utakmicu, to znači da me oni nikada ne mogu cijeniti kao čovjeka. Ako si prodao svoje ljude onda ćeš sigurno i njih prodati. Mislite li da bi mene Zagreb kao nagradu za tako nešto angažirao da budem njihov trener? To je apsurdno! Žao mi je što je do toga došlo i što je na moju karijeru bačena takva ljaga. Ja sam takav karakter, pravio sam probleme, svađao sam se sa sucima, bio sam kažnjavan… Takav sam cijelog života, ali prodati svoju ekipu i svoje ljude… To je za mene ravno smrti “, objasnio je poznati rukometni stručnjak.



“Razgovarao sam sa pametnim ljudima kada su se te stvari pojavile u medijima i rekli su mi da prosječan čitatelj ili gledatelj takvu vijest pamti dva dana i da je ta vijest kao jedan pernati jastuk kojeg iznesete na terasu i prospete perje. Ako probate demantirati, to je kao da skupljate svako to perce, to je Sizifov posao i nemoguća misija pa je najbolje ne komentirati. Neka prosječan gledatelj procijeni”, dodao je Vujović.

‘Srbi su u stanju bilo koga pobijediti’

Kada je dolazio na klupu PPD Zagreba, nije znao što očekivati:

“To što sam rođen u Crnoj Gori, a radio u svim ostalim državama i što živim u Šapcu čini me još većim Jugoslavenom. I danas kada čujem himnu ‘Hej Sloveni’ prođu me trnci. Nigdje nisam imao neugodnosti. Kada sam otišao u Zagreb razmišljao sam kako će me publika dočekati… Na prvoj utakmici bilo je korektno, aplauzi toplo-hladno jer je došao netko tko je u rukometu ostvario puno toga. Ali kada smo te sezone s Barcelonom igrali za prolazak u ‘final four’, kada sam ušao u dvoranu gdje je 17 tisuća ljudi ustalo da me pozdravi… ”

Hrvatska će prvu utakmicu na Europskom prvenstvu igrati protiv Srbije 12. siječnja u Splitu:

“Srbija je odlična reprezentacija i ako budu fizički spremni izdržati napore, mogu puno napraviti. Samo se bojim da prva utakmica protiv Hrvatske im ne obilježi cijelo prvenstvo. Oni su igrači trenutka, igrači euforije i u stanju su pobijediti bilo koga na svijetu, ali isto tako mogu izgubiti i od prosječnih reprezentacija.”