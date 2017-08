VRAĆA LI SE LEGENDA MEĐU VATRENE? Čačić dobio odgovor od Srne, izbornik otkrio i sudbinu Luke Modrića u reprezentaciji

Hrvatska nogometna reprezentacija u rujnu igraju s Kosovom i Turskom u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izbornik Ante Čačić je u problemima je zbog ozljeda. Vedran Ćoriluka i Tin Jedvaj propuštaju susret, ali na stoperu mogu igrati Vida, Lovren, Mitrović. Najveći problem su bokovi. Na desnoj strani je Šime Vrsaljko koji se vraća nakon neugodne ozljede ligamenata koljena.

ČAČIĆ VRAĆA LEGENDU? Izbornik se u teškoj situaciji pred ključne kvalifikacijske utakmice sprema vratiti Darija Srnu

Lijevi bek je već dulje vrijeme deficitarna pozicija. Josip Pivarić je bio prvi Čačićev izbor, ali bivši Dinamov igrač tek se privikava na novu sredinu, u kijevskom Dinamu. Priliku bi mogao dobiti Osječanin Borna Barišić, a Ivan Strinić daleko od ozbiljnog Čačičevog fokusa, pogotovo sad kad je na odlasku iz Napolija.



Stoga je izbornik odlučio na očajnički potez te je kontaktirao bivšeg kapetana Darija Srnu kako bi se privremeno vratio među Vatrene. Međutim, dobio je odbijenicu.

“Cijelo vrijeme sam govorio da se prerano oprostio. Ali čovjek se oprostio i to je to. Bio sam s njim u Kijevu, rekao sam mu: ‘Darijo, opet kažem da si se prerano oprostio. Vidiš, sad imamo problema, pa sam došao da malo porazgovaramo.’ Naravno da se “štrecnuo”, svi znamo koliko on voli Hrvatsku, da bi sve dao za nju. Međutim, kazao mi je ovako: Šefe, imamo odličnu momčad i zaista nema potrebe za mojim povratkom!”, rekao je Čačić za Sportske novosti.

Otkrio je on ovim putem i da će Luka Modrić predvoditi Vatrene u rujanskim kvalifikavijama. Osim Turske, Hrvatska igra i s Kosovom.

“Luka Modrić bio bi zadnji koji se ne bi odazvao pozivu i napustio hrvatsku reprezentaciju”. rekao je Čačić.

Priča oko toga da će napustiti Vatrene pojavila se nakon njegova svjedočenja na suđenju braći Mamić. Kritike zbog ‘gubitka pamćenja’ bile su žestoke pa su mnogi pomislili da bi ubuduće mogao odbiti pozive.