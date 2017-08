VOLI GA VIŠE OD RONALDA I MESSIJA: Evo tko će biti Zidaneovo prvo veliko pojačanje

U očekivanju debija Zinedinea Zidanea na klupi Real Madrida mnogi se pitaju tko bi mogao biti njegovo veliko pojačanje, jer poznato je, Kraljevski klub skoro svakog ljeta nastoji dovesti najveće nogometne zvijezde.

Prema ranijim izjavama Francuza najizglednije će Florentino Perez morati uvjeriti vlasnika Chelseaja Romana Abramoviča da se odrekne najboljeg nogometaša.

Spaktakularan na travnjaku

“Lionel Meesi i Ronaldo su spektakularni, ali meni se više od njih sviđa Eden Hazard. Volim sve što radi na travnjaku. Sviđa mi se njegovo ponašanje, odlučnost i volim gledati kao napreduje svake godine”, izjavio je Zidane u travnju 2015. godine, dva mjeseca nakon što je Belgijac potpisao novi petogodišnji ugovor s klubom. Iste je riječi ponovio i prije dva mjeseca, točnije u studenom prošle godine.

“Nakon Messija i Ronalda on mi je najdraži nogometaš. Spaktakularan je. Vidim li ga u Realu? Volim ga kao igrača, i to je sve što ću reći”, poručio je tada Francuz, a prokomentirao je njegovu lošu formu ove sezone. Hazard u 19 utakmica u Premier ligi nije dao niti jedan gol, a upisao je samo tri asistencij, što je premalo za igrača koij je 14 golova i deset asistencija predvodio Chelsea do prošlogodišnjeg naslova prvaka.



“Nemam sumnje da će se vratiti u staru formu”, rekao je Zidane. U svakom slučaju bilo bi zanimljivo vidjeti kao bi u napadu Reala izgledali Ronaldo, Bale i Hazard, čija je trenutna vrijednost prema Transfermarktu 70 milijuna eura.