[VIDEO] NEVIĐENA EUFORIJA U SVLAČIONICI OSIJEKA: ‘Uspjeli smo anulirati Rijeku, zasluženo smo slavili’

Nogometaši Osijeka priredili su iznenađenje u 13. kola Prve HNL jer su na Rujevici pobijedili Rijeku 2-1.

Bila je to prva pobjeda Osijeka u Rijeci nakon sedam godina i 13 poraza u prvenstvu i kupu.

OSIJEK DRUGI PUT U SEZONI SRUŠIO RIJEKU: Bočkaj golčinom utišao Rujevicu, Dinamo otišao na +6

Prvaci su poveli u 55. minuti golom Gavranovića. Potom je uslijedio je preokret. Osječani su u 62. minuti izjednačili preko Grezde, a u 80. su poveli nakon sjajnog pogotka Petra Bočkaja iz slobodnog udarca.



ŠOK NA RUJEVICI! KEK PONUDIO OSTAVKU NAKON PORAZA OD OSIJEKA: ‘Vrijeme da sjednem s odgovornima i vidimo što će biti dalje’

Pogledaj fotogaleriju

“Zahtjevna utakmica koju smo i očekivali na Rujevici. Uspjeli smo u stvarima koje smo pripremali prije utakmice, anulirali smo Rijeku u tim njihovim ulascima u međuprostore te igru po bokovima i mislim zasluženo došli do pobjede. Prije tjedan dana smo odigrali puno bolje u Maksimiru pa nismo došli do pobjede, sada smo u tome uspjeli i to je nogomet”, rekao je Zoran Zekić poslije utakmice.

Osijek je u međuvremenu na obajivo video proslave iz svlačionice.