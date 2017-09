[VIDEO] LOKOMOTIVA OŠTEĆENA NA POLJUDU? Zagrepčanima sporan Almeidin prvi gol, oglasio se i Portugalac

Nogometaši Hajduka nisu uspjeli prekinuti niz od dvije utakmice bez pobjede.

Susret s Lokomotivom završio je 2:2, a najviše zasluga što su Splićani došli do boda imao je Hugo Almeida.

U 73. je izjednačio prvim dodirom lopte nakon što je ušao u igru, da bi potom u 90. minuti doveo Hajduk do prednosti postigavši pogodak glavom nakon ubačaja iz kornera.

Za Lokomotivu je sporan prvi njegov gol jer po statutu na službenom Facebooku kluba smatraju da je bilo zaleđe.



“Bile je to teška utakmica. To je nogomet. Radije bih da nisam zabio, a da smo pobijedili. Došao sam ovdje davati golove, kao što sam i rekao prvog dana. Drago mi je što se to dogodilo, ali nisam sretan što nismo pobijedili”m kazao je Almeida, piše Dalmatinski portal.

Pogledaj fotogaleriju

Prvi gol je dao samo 18 sekundi po ulasku u igru.

“To mi je najbrži gol u karijeri”, otkrio je Portugalac, kojem su navijači zviždali protiv Rijeke. U nedjelju je slika bila sasvim drugačija jer su mu skandirali.

“Nije mi bilo drago to čuti. Nikome to nije lako. Navijalči nas podržavaju. Bio je ovo dan za pljesak, a ne zvižduke”, završio je.

Spornu situaciju pogledajte ovdje.