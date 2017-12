VIDEO, KADA BORBA KEČERA KRENE PO ZLU: Protivniku jednim krivim potezom nanio frakture pola lica

“Upravo smo informirani od WWE medicinskog osoblja da je Brian Kendrick pretrpio frakturu orbitalne kosti i frakturu nazalnog mosta”, stoji u službenom priopćenju

WWE borbe, odnosno borbe kečera, poznate su po tome da borci zapravo glume udarce i ozljede i na taj način zabavljaju publiku. No ponekad se dogodi da su te ozljede i stvarne.

Hideo Itami borio se na Božić protiv Briana Kendricka i sve je lijepo funkcioniralo do kobnog trenutka kada je Itami slučajno koljenom u glavu udario svog kolegu. Kendrick se počeo previjati od bolova, a Itami je nastavio sa showom, vjerojatno ne znajući da je uistinu ozlijedio kolegu.





Priopćenje WWE-a stiglo vrlo brzo:

“Upravo smo informirani od WWE medicinskog osoblja da je Brian Kendrick pretrpio frakturu orbitalne kosti i frakturu nazalnog mosta. Ozljede su to koje mu je nanio Hideo Itami tijekom zahvata Go to Sleep. Za sada se ne zna kada će Kendrick vratiti u ring.”

A s obzirom na prijašnje slične ozljede, njegov bi povratak mogao potrajati, prenosi The Sun.