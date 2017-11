HOROR U PORTUGALU: Slavni surfer polomio kralježnicu, protiv vodene nemani nije imao šanse

Britanski surfer Andrew Cotton (36) teško je stradao dok je na portugalskoj obali pokušao zajahati 15-metarski val.

Čak ni činjenica da je vlasnik rekorda u surfanju na visokim valovima nije mu pomogla kada ga je potopila vodena neman u Nazareu. Na kraju mu je stradala kralježnica, a iz bolnice je za The Inertijum opisao što se dogodilo.

“Obično bih bio na tom valu do njegovog prirodnog završetka, ali odlučio sam skočiti. Znao sam koliko je opasan i nisam želio ostati na dasci do kraja. Skočio sam, ali sam ubrzo osjetio bol i znao sam da nešto nije u redu”, pojasnio je Cotton.

U razgovoru za BBC dodao je kako su valovi u Nazareu nepredvidljivi.



“Puno sam puta pao s valova i obično bi to dobro završilo. Dobro se snalazim u tim trenucima, ali ovaj sam se put čundno osjećao, kao da sam u bestežinskom stanju. To nikada do sada nisam osjetio. Tako snažan udarac pri padu do sada nisam doživio”, rekao je Britanac.

Na internetu se, inače, pojavila snimka zastrašujuće situacija na kojoj se može vidjeti koliko je zastrašujuće sve izgledalo.