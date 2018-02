VIDEO, GROZAN PAD RUSKOG SKIJAŠA NA SPUSTU: Izgubio ravnotežu i probio dvije ograde, potekla i krv

Kombinaciju je osvojio sjajni Austrijanac Marcel Hirscher, drugi je bio Alexis Pinturault, a treći Victor Muffat-Jeandet. Filip Zubčić završio je kao sjajan dvanaesti, a Natko Zrnčić-Dim doskijao je do 19. mjesta

Ruski skijaš Pavel Trihičev nije se proslavio u svom debiju na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu.

On je u kombinacijskoj vožnji spusta pri jednom skoku zbog vjetrovitih uvjeta izgubio ravnotežu i pao, a pri padu je probio čak dvije zaštitne ograde. Bio je Rus pritajeni favorit za medalje s obzirom na to da je prošli mjesec u kombinaciji u Wengenu doskijao do drugog mjesta.



Zbog njegovog pada utrka je bila prekinuta na čak 17 minuta, a Trihičev je prevezen u bolnicu. Prošao je dobro, osim modrica i posjektina nema drugih težih ozljeda.