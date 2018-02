VIDEO, DANA WHITE BIJESAN NA BRAZILSKOG SUCA: ‘Nadam se da više neće nogom kročiti u oktogon’

“Priscila Cachoeira, pokazala si nevjerojatnu dozu srčanosti i izdržljivosti u ovoj borbi. Ponosan sam što te imam u UFC-u”, rekao je White

Brazilski MMA sudac Mario Yamasaki ponovno se našao u središtu pozornosti nakon očajnog suđenja na UFC Fight Night 125.

Yamasaki je sudio borbu između Valentine Ševčenko i Priscile Cachoeire, a najblaže rečeno, pokazao je previše tolerancije i strpljenja. Naime, Ševčenko je dominirala od prve minute te je protivnicu udarila čak 230 puta, dok joj je Cachoeira uzvratila sa svega tri udarca. Djelovalo je to na trenutke kao iživljavanje na protivnici koja nije željela odustati te je tražila priliku za povratak u borbu, ali nije uspjela te je Ševčenko pobijedila gušenjem krajem druge runde.

‘Nadam se da će brazilska komisija reagirati’

“Priscila Cachoeira, pokazala si nevjerojatnu dozu srčanosti i izdržljivosti u ovoj borbi. Ponosan sam što te imam u UFC-u. Nažalost, sudac nije odradio svoj posao, a posao mu je da te zaštititi. Mario Yamasaki to nije učinio. Ovo nije njegova prva gadljiva izvedba u oktogonu. Nažalost, ja ne mogu ništa učiniti po tom pitanju, nego to može samo brazilska komisija. Nadam se da će nakon ovog strašnog iskustva reagirati te da on više nikad neće kročiti nogom u oktogon”, rekao je nakon borbe.

Na cijelu se situaciju osvrnula i pobjednica Ševčenko:

“Nisam imala priliku razmišljati o tome dok je borba trajala, budući da sam odrađivala svoj posao. Nisam pogledala borbu, no sretna sam što sam ju završila na ovaj način. Tako sam osigurala da ne bude komentara kako je borba prerano prekinuta, ovo je sto posto moja zaslužena uvjerljiva pobjeda.”