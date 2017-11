[VIDEO] DALIĆ I MODRIĆ NAJAVILI UTAKMICU ODLUKE: ‘Ne smijemo srljati, moramo biti strpljivi. Mandžukić? Vidjet ćemo hoće li igrati ‘

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić stali su pred novinare posljednji put prije prvog susreta dodatnih kvalifikacija s Grčkom.

“Očekuje nas teška i tvrda utakmica. Najbintije je da budemo strpljivi i da ne srljamo. U šansama moramo biti usredotočeni i iskoristiti ih”, rekao je Luka Modrić.

“Nikog od grčkih igrača ne bih posebno izdvojio. Kompaktna su ekipa. Puno im igrača igra u velikim europskim kubovima i to je dokaz da su dobri. Imaju nezgodnih igrača, ali ne bih nikoga posebno isticao”, dodao je.



“Teško mi je reći što će biti. Bili bi sretni da odigramo veliku utakmicu i pobijedimo bez primljenog gola. Protiv njih uvijek bude jako malo golova pa očekujemo tešku utakmicu. Teško da će biti puno golova, ali nadam se da ćemo mi zabiti i nadam se da ćemo na uzvrat bez primljenog gola”, kazao je kapetan.

Očekuje se da će Grčka grati bunker, a Modrić ima dosta iskustav u igri protiv takvih sastava u dresu Real Madrida.

Posljednji ciklus?

“Sigurno da je jednostavnije igrati utakmice gdje se suparnik želi nadigravati. Trebamo biti strpljivi, igrati brzo i raditi višak jedan na jedan koliko se može. Ključan je protok. Morat ćemo tako igrati ako želimo napraviti rezultat”, smatra Modrić.

Upitan je i koliko dobije batina na utakmicama Reala i momčadi koje igraju poput Grčke.

”To je sastavni dio nogometa. Pokušavam se koncentrirati na svoju igru da napravim najbolje za momčad. Moraš ostati koncentriran i ne dati da te to izbaci iz ritma. Svaka utakmica, ne samo ove dvije, nosi određen pritisak. Sutra je isto takav pritisak ni veći ni manji, u igri je Svjetsko prvenstvo, to nas ne sputava, vjerujem da ćemo odigrati pravu utakmicu. Imat ćemo veliku podršku s tribina, to je isto dodatni motiv koji moramo iskoristiti’, kazao je kapetan.

Upitan je i slijedi li oproštaj poslije Svjetskog prvenstva.

“Nisam razmišljao o tome je li mi ovo posljednji ciklus. Vidjet ćemo što će biti. Najbitnije je da se plasiramo tamo gdje nam je mjesto”, poručio je Modrić za kraj.

Mandžukić upitan

Potom je izborniik došao na riječ.

“Mandžukić? Vidjet ćemo na treningu što će biti. On želi, ali vidjet ćemo. Ovo je sutra samo prvo poluvrijeme. Ne trebamo ništa forsirati. Ako bude spreman igrat će, ako nije neće”, kazao je izbornik.”

“Nemamo razloga biti nervozni i srljati. Moramo biti pametni i mirni i tražiti svoju šansu. Mislim da smo spremni. Predočio sam igračima svoju ideju igre i rezultat će pokazati jesmo li uspjeli. Ne smijemo pasti pod euforiju ili pritisak. Već polako graditi igru i čekati šansu”, rekao je Dalić.

Hrvatska dva desetljaća nije slavial protiv Grčke.

“Statistika i tradicija mi je nevažna. Momčad je spremna i ne razmišljam o prethodnim rezultatima. Cilj nam je plasman na Svjetsko prvenstvo. Za to moramo igrati s Grčkom i spremni smo”, kazao je Dalić.

Izbornik nije htio otkriti tko će zamijeniti Badelja.

“Imalismo nekoliko kombinacija. Rekao sam tko konkurira za tu poziciju. Donio sam odluku, ali ne želim se zamarati time koga nema. Imamo dosta dobrih i kvalitetnih igrača. Tko god zaigra umjesto Badelja ili Mandžukića neće nam biti problem”, poručio je izbornik.

“Očekujem li u grčkom sastavu Sokratisa ?”Igrat će, ali neće igrati Torosidis. Ponosni smo što će biti pun Maksimir. Podrška nam puno znači. Trebat će nam.Nećemo srljati, ali ćemo ići na pobjedu. Trebat će nam 12. igrač. Moramo biti mirni i zaigrati bez pritiska. Ne želim euforiju, niti tragediju, samo mir. Imamo kvalitetu. Moramo pokazati svoju kvalitetu” završio je.