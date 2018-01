VERBALNI RAT MOURINHA I CONTEA: ‘Ja nikada neću biti kažnjen zbog namještanja utakmica’

“Ako se želiš boriti sa mnom, spreman sam. Popravlja mi se engleski. To mi je jedini problem, inače možemo krenuti”, odgovorio je Conte

Antonio Conte, trener Chelseaja, izjavio je u petak da Jose Mourinho očigledno pati od demencije jer je zaboravio što je radio u prošlosti. A odgovor je to na Mourinhove izjave kojima se branio od novinarskih pitanja da mu se više ne da voditi Manchester United. Novinarima je rekao sljedeće:

Tko se ponaša kao klaun?

“Zar bih se trebao ponašati kao klaun uz aut-liniju?”, branio se Portugalac, a u tome se prepoznao Conte koji je često vrlo živahan u svom trenerskom prostoru.

Stoga je i odgovorio Mourinhu:



“Trebao bi vidjeti sam sebe u prošlosti, možda govori o sebi. On je otišao, a i dalje gleda ovamo. Pomalo me iritira. Ako se želiš boriti sa mnom, spreman sam. Popravlja mi se engleski. To mi je jedini problem, inače možemo krenuti”, prenosi The Sun.

Ali nakon sinoćnje pobjede Uniteda nad Derbyem (2-0) u FA kupu, Mourinho je ponovno odgovorio Talijanu:

‘Nikada neću biti kažnjen zbog namještanja’

“Ne treba meni trener Chelseaja govoriti da sam griješio u prošlosti i da ću griješiti u budućnosti. Reći ću samo jedno: ja nikada neću biti kažnjen zbog namještanja utakmica!”, rekao je Portugalac.

Naravno, mislio je na 4-mjesečnu suspenziju Contea koji navodno nije prijavio namještanje utakmice dok je bio trener Siene 2012. godine, a sud je sve optužbe protiv njega odbacio 2016. godine.

“Ipak, ne krivim ga zbog takvog komentara jer je očito da su ga mediji željeli isprovocirati i staviti mu riječi u usta. Stoga, očekujem da se ispričate i meni i njemu”, dodao je Mourinho.