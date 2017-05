VELIKI USPJEH HRVATSKOG ASA: Čilić izborio prvo finale ove godine, Argentinac pao za 99 minuta

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić stigao je u subotu do svog prvog finala u 2017. godini, a ukupno 28. u karijeri, nakon što je u polufinalu ATP turnira u Istanbulu svladao prošlogodišnjeg pobjednika Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-1, 7-6 (7) nakon 99 minuta borbe.

Naš je tenisač do pobjede mogao doći znatno lakše, jer je nakon uvjerljivog nastupa u prvom setu i u drugom izgradio uvjerljivu prednost od 4-0. Međutim, Schwartzman je vratio oba ‘breaka’ zaostatka i izjednačio na 4-4, da bi Čilić novim ‘breakom’ stigao do servisa za finale. No, baš kao i u prethodna dva gema na početnom udarcu, Marin nije stigao do gem, a u ovom slučaju i meč-lopte.

Ipak, uspio je zadržati servis kod zaostatka 5-6 i izboriti odluku u ‘tie-breaku’ u kojem je Argentinac poveo 6-4, ali prve dvije set-lopte, drugu sa servisom, nije iskoristio, kao ni treću kod 7-6. Nakon što je s dva poena na početnom udarcu došao do meč-lopte, Čilić je dočekao Argentinčevu pogrešku i nakon 99 minuta igre pobjednički podigao ruke u zrak.

Мне понравилось видео "Marin Cilic vs Diego Schwartzman ISTANBUL 2017 Highlights" (https://t.co/ZX72XQ8bll) на — Дзюба Евгений (@Raketa5576) May 6, 2017

“Na početku tjedna cilj mi je bio doći do finala. To sam ostvario igrajući dobar tenis. Nadam se da ću tako igrati i u finalu”, rekao je Čilić nakon pobjede nad 46. tesnisačem svijeta, a uoči nedjeljnog finala u kojem će igrati protiv boljeg iz dvoboja Kanađanina Miloša Raonića i Srbina Viktora Troickog.

El croata @cilic_marin superó en SF al argentino @dieschwartzman 61 76 y dejó sin defensa al título al Peque, su próxima torneo #Madrid pic.twitter.com/989nMrKQi3 — Somos El Tenis (@SomosElTenis) May 6, 2017

S Raonićem u međusobnim dvobojima ima 1-1, a protiv Troickog vodi 6-5.

ATP Istanbul – polufinale

MARIN ČILIĆ (HRV/2) – Diego Schwartzman (Arg