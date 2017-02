VELIKI USPJEH: Hrvatski Davis Cup reprezentativac osvojio svoj prvi ATP naslov

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Nikola Mektić i Amerikanac Brian Baker osvojili su naslov pobjednika u igri parova na ATP turniru u američkom gradu Memphisu, gdje su u finalu svladali domaći par Ryana Harrisona i Stevea Johnsona sa 6-3, 6-4, spriječivši Harrisona u pokušaju osvajanja dvostruke krune, jer je prethodno slavio u pojedinačnoj konkurenciji pobijedivši u finalu Gruzijca Nikoloza Basilašvilija sa 6-1, 6-4.

Mektiću i Bakeru je nastup u Memphisu bio drugi zajednički turnir, a obojici je to prvi ATP naslov u karijeri. Mektić je na korak do naslova ostao prošle godine u Umagu na Croatia Openu, gdje je stigao do finala u paru sa sunarodnjakom Antoniom Šančićem. Prije Memphisa, Mektić i Baker su zajedno zaigrali na ovogodišnjem Australian Openu, na kojem su dospjeli do osmine finala i izgubili od braće Bryan.

Do naslova u Memphisu hrvatsko-američki par stigao je bez izgubljenog seta, a osim što su osvojili 250 bodova, Mektić i Baker će podijeliti 34.810 dolara namijenjenih pobjedničkoj kombinaciji.



Ryan Harrison, poražen u finalu parova, prethodno je osvojio svoj prvi pojedinčani ATP naslov, do kojeg je poput pobjedničkog para, stigao bez izgubljenog seta. Američki 24-godišnji tenisač u finalu je za samo 76 minuta svladao Nikoloza Basilašvilija sa 6-1, 6-4. Basilašviliju je ovo drugi poraz u finalu, nakon što je prošle godine izgubio dvoboj za naslov u Kitzbuehelu od Talijana Paola Lorenzija. Gruzija još uvijek čeka na svog prvog osvajača ATP turnira u pojedinačnoj konkurenciji.

ATP Memphis, pojedinačno – finale:

Ryan Harrison (SAD) – Nikoloz Basilašvili (Gru) 6-1, 6-4

ATP Memphis, parovi – finale:

NIKOLA MEKTIĆ/Brian Baker (HRV-SAD) – Ryan Harrison/Steve Johnson (SAD) 6-3, 6-4